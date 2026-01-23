Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 15:31

Рецепт для тех, у кого не получаются сочные куриные отбивные: удачный кляр для грудки

Фото: D-NEWS.ru
Рассказываем рецепт удачного кляра для куриной грудки специально для тех, у кого не получаются сочные отбивные.

Вкус таких отбивных бесподобен: снаружи пористая и хрустящая корочка, а внутри — невероятно сочная куриная мякоть, пропитанная ароматом соевого соуса и чеснока.

Для приготовления возьмите: 500-600 г куриного филе, 2 яйца, 2 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. крахмала (кукурузного или картофельного), 2-3 зубчика чеснока, 50 мл воды, соль, черный перец, паприка или другие специи по вкусу, растительное масло для жарки. Куриное филе нарежьте поперек волокон на пласты толщиной 1,5-2 см, можно слегка отбить. В глубокой миске приготовьте кляр: взбейте яйца, добавьте соевый соус, специи и пропущенный через пресс чеснок. Отдельно разведите крахмал в воде до однородности, чтобы не было комочков, и влейте в яичную смесь. Тщательно все перемешайте. Залейте куриные куски полученным кляром, хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт. Оставьте мариноваться при комнатной температуре на 20-30 минут. Разогрейте на сковороде достаточное количество масла. Обжаривайте отбивные на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны.

Ранее стало известно, как приготовить конвертики из минтая в лаваше.

