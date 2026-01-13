Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 18:36

Эти конвертики с минтаем съедаются за секунды: хрустящий лаваш, нежная рыба — элементарный рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Минтай в лаваше — это умный и вкусный способ приготовить рыбу, который понравится даже тем, кто обычно ее не любит. Эти конвертики с минтаем съедаются за секунды!

Вкус этого блюда — идеальный контраст: хрустящий лаваш, нежная рыба и ароматный лук. Это сытно, удобно есть руками и выглядит очень аппетитно.

Вам понадобится: 400–500 г филе минтая, 2-3 больших тонких лаваша, 1-2 луковицы, 2 яйца, соль, черный перец, специи для рыбы, растительное масло для жарки.

Филе минтая разморозьте, если нужно, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Посолите, поперчите, приправьте специями. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Лаваш нарежьте на квадраты размером примерно 15 × 15 см. На центр каждого квадрата выложите несколько кусочков рыбы и немного лука. Заверните лаваш конвертиком. Яйца взбейте вилкой в миске с щепоткой соли. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла на среднем огне. Каждый конвертик обмакните с обеих сторон в яйцо и сразу выкладывайте на сковороду швом вниз. Жарьте по 5 минут с каждой стороны до румяной хрустящей корочки.

Ранее стало известно, как приготовить горячее для семейного ужина: квашеная капуста с мясом в духовке.

Проверено редакцией
Читайте также
Ароматный минтай по-гречески: с этим рецептом можно приготовить шедевр из любой белой рыбы
Общество
Ароматный минтай по-гречески: с этим рецептом можно приготовить шедевр из любой белой рыбы
Этот кляр делает сухую рыбу сочной: минтай в майонезной оболочке — с хрустящей корочкой
Общество
Этот кляр делает сухую рыбу сочной: минтай в майонезной оболочке — с хрустящей корочкой
Забыла о жареной рыбе. Готовлю норвежскую запеканку с лососем — нежное и полезное наслаждение
Общество
Забыла о жареной рыбе. Готовлю норвежскую запеканку с лососем — нежное и полезное наслаждение
Быстрый ужин за копейки: слоеный пирог с рыбой и рисом — быстро и нежно
Семья и жизнь
Быстрый ужин за копейки: слоеный пирог с рыбой и рисом — быстро и нежно
Картофель «гармошка» с шампиньонами и сыром — сытный и эффектный гарнир на праздничный стол или для уютного ужина
Общество
Картофель «гармошка» с шампиньонами и сыром — сытный и эффектный гарнир на праздничный стол или для уютного ужина
минтай
рыба
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Забудьте оливье: салат с гребешками для праздника за 20 минут
Названы условия для начала гражданской войны в США
Стало известно, кто направился в Новокузнецк из-за смерти детей в роддоме
В Госдуме призвали к тотальной проверке после трагедии в Новокузнецке
На Украине полицейская напала на женщину-дворника
Военэксперт ответил, какое оружие новой эры могут разрабатывать США
На Украине чиновницу осудили за организацию выставки в Запорожье
Хитрые москвичи придумали способ заработка денег «из снега»
Раскрыты возможные последствия купания годовалого ребенка в проруби в мороз
Били ключом и насиловали бутылкой: мигрантов наказали за издевательства
Кончаловский рассказал о работе над документальным фильмом о Донбассе
В проект Трампа по Газе вошел европейский лидер
Казанский «Рубин» решил распрощаться с главным тренером команды
Киевский театр перенес спектакль из-за отключений электричества
Будет как в Прибалтике: как Санду добивает Молдавию
В Германии сделали прогноз по нападению США на Иран
Кальмары в сливочном соусе: нежное праздничное блюдо
Раскрыто, когда в США начнется цветная революция
Копченый лосось и апельсин: салат для гостей на старый Новый год
В Госдуме оценили главного врача больницы, где погибли младенцы
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.