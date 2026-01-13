Эти конвертики с минтаем съедаются за секунды: хрустящий лаваш, нежная рыба — элементарный рецепт

Минтай в лаваше — это умный и вкусный способ приготовить рыбу, который понравится даже тем, кто обычно ее не любит. Эти конвертики с минтаем съедаются за секунды!

Вкус этого блюда — идеальный контраст: хрустящий лаваш, нежная рыба и ароматный лук. Это сытно, удобно есть руками и выглядит очень аппетитно.

Вам понадобится: 400–500 г филе минтая, 2-3 больших тонких лаваша, 1-2 луковицы, 2 яйца, соль, черный перец, специи для рыбы, растительное масло для жарки.

Филе минтая разморозьте, если нужно, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Посолите, поперчите, приправьте специями. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Лаваш нарежьте на квадраты размером примерно 15 × 15 см. На центр каждого квадрата выложите несколько кусочков рыбы и немного лука. Заверните лаваш конвертиком. Яйца взбейте вилкой в миске с щепоткой соли. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла на среднем огне. Каждый конвертик обмакните с обеих сторон в яйцо и сразу выкладывайте на сковороду швом вниз. Жарьте по 5 минут с каждой стороны до румяной хрустящей корочки.

