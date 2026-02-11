Россиян предупредили, какие продукты опасны из-за вируса Нипах

Туристам в регионе, где циркулирует вирус Нипах, нельзя есть немытые продукты и пищу, которая может быть заражена слюной или выделениями зверей, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах (RIVM) Харальд Вихел. По его словам, не следует также прикасаться к животным.

Перед употреблением овощей или продуктов их следует мыть и готовить. Также необходимо избегать контакта с инфицированными людьми, — указал он.

По уточнению представителя института, также не рекомендуется пить сок финиковой пальмы. При этом, добавил специалист, в Нидерландах вирус Нипах не распространяется, поскольку в стране нет фруктовых садов.

До этого врач-терапевт, научный журналист Алексей Водовозов указал, что вирус Нипах вызывает воспаление головного мозга, что может привести к гибели человека. Он пояснил, что до 70% тяжелых пациентов, попадая в стационар, умирают из-за того, что у них развивается энцефалит.

Ранее врач Наталья Савицкая сообщила, что хронические неинфекционные заболевания вызывают 70% смертей, из них 40% являются преждевременными. Она отметила, что чаще всего такие заболевания провоцируют вредные привычки.