Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 11:01

Демократы просят Харрис не соваться на выборы в 2028 году

Демократы против того, чтобы Харрис баллотировалась на выборы в 2028 году

Камала Харрис Камала Харрис Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Часть Демократической партии США выступает против участия Камалы Харрис в президентских выборах 2028 года, сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди чиновников и сотрудников партии. Некоторые из них надеются, что Харрис даже не будет участвовать в промежуточных выборах.

Часть партии была бы рада, если бы Харрис не баллотировалась на выборах в 2028 году. Более того, они надеются, что она останется в стороне на промежуточных выборах... Многие стратеги-демократы, в том числе поклонники бывшего вице-президента, по-прежнему неоднозначно оценивают еe шансы на победу в 2028 году, несмотря на ранние опросы общественного мнения, — говорится в материале.

Politico уточняет, что даже сторонники Харрис не уверены в еe политических перспективах. Сомнения усиливаются из-за предположений о том, насколько вовремя она могла узнать об ухудшении состояния Джо Байдена во время его президентства.

Отдельные бывшие сотрудники вице-президента считают, что у Демократической партии есть более подходящие фигуры для выдвижения. Как отметил один из них в беседе с изданием, он бы посоветовал Харрис отказаться от участия в кампании.

Ранее конгрессмен-республиканец Байрон Доналдс призвал вызвать Камалу Харрис и Джилл Байден для дачи показаний в конгрессе. По его словам, их необходимо допросить по делу о вероятном ухудшении когнитивных способностей экс-главы государства. По словам Доналдса, в конгресс должны прийти все ключевые фигуры администрации бывшего президента. Он также раскритиковал указы о помиловании, подписанные с помощью автоподписи.

Камала Харрис
демократы
США
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия сыграет с Иорданией
Защита оспорила продление ареста экс-замминистра обороны
Байкеры устроили сходку в российском городе из-за сбитой девушки
Продюсер Розенбаума вышла на связь после слухов о его госпитализации
В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам
В Госдуме обвинили банки в спекуляции на фоне рекордной прибыли
На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.