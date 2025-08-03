Демократы просят Харрис не соваться на выборы в 2028 году Демократы против того, чтобы Харрис баллотировалась на выборы в 2028 году

Часть Демократической партии США выступает против участия Камалы Харрис в президентских выборах 2028 года, сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди чиновников и сотрудников партии. Некоторые из них надеются, что Харрис даже не будет участвовать в промежуточных выборах.

Часть партии была бы рада, если бы Харрис не баллотировалась на выборах в 2028 году. Более того, они надеются, что она останется в стороне на промежуточных выборах... Многие стратеги-демократы, в том числе поклонники бывшего вице-президента, по-прежнему неоднозначно оценивают еe шансы на победу в 2028 году, несмотря на ранние опросы общественного мнения, — говорится в материале.

Politico уточняет, что даже сторонники Харрис не уверены в еe политических перспективах. Сомнения усиливаются из-за предположений о том, насколько вовремя она могла узнать об ухудшении состояния Джо Байдена во время его президентства.

Отдельные бывшие сотрудники вице-президента считают, что у Демократической партии есть более подходящие фигуры для выдвижения. Как отметил один из них в беседе с изданием, он бы посоветовал Харрис отказаться от участия в кампании.

Ранее конгрессмен-республиканец Байрон Доналдс призвал вызвать Камалу Харрис и Джилл Байден для дачи показаний в конгрессе. По его словам, их необходимо допросить по делу о вероятном ухудшении когнитивных способностей экс-главы государства. По словам Доналдса, в конгресс должны прийти все ключевые фигуры администрации бывшего президента. Он также раскритиковал указы о помиловании, подписанные с помощью автоподписи.