Продюсер назвал возможный гонорар Пугачевой за частное выступление

После возвращения на сцену певица Алла Пугачева может запрашивать за выступление на частных концертах гонорар от 100 млн рублей, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, полноценного возвращения Примадонны к гастрольной деятельности не предвидится.

Вполне возможно, что Пугачева может вернуться на частные заказы. И при этом гонорар, скорее всего, будет необоснованно завышенный, просто по причине того, что люди захотят получить то, что недоступно. Я думаю, что ее ценник будет переваливать за 100 млн рублей. О большом возвращении Пугачевой на российскую эстраду я даже и не думаю. Сейчас для Аллы Борисовны возможны какие-то разовые выступления для частных заказчиков на закрытых мероприятиях. Так как она уже в определенном возрасте и работать как раньше уже не сможет, и при всем желании Пугачева вряд ли вернется к полноценной работе, — сказал Рудченко.

Ранее появилась информация, что Пугачева планирует вернуться на сцену летом 2026 года. Артистка открыта к предложениям о выступлениях от состоятельных клиентов.