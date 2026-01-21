Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 11:56

Продюсер назвал возможный гонорар Пугачевой за частное выступление

Продюсер Рудченко: Пугачева может получить за частный концерт от 100 млн рублей

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
После возвращения на сцену певица Алла Пугачева может запрашивать за выступление на частных концертах гонорар от 100 млн рублей, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, полноценного возвращения Примадонны к гастрольной деятельности не предвидится.

Вполне возможно, что Пугачева может вернуться на частные заказы. И при этом гонорар, скорее всего, будет необоснованно завышенный, просто по причине того, что люди захотят получить то, что недоступно. Я думаю, что ее ценник будет переваливать за 100 млн рублей. О большом возвращении Пугачевой на российскую эстраду я даже и не думаю. Сейчас для Аллы Борисовны возможны какие-то разовые выступления для частных заказчиков на закрытых мероприятиях. Так как она уже в определенном возрасте и работать как раньше уже не сможет, и при всем желании Пугачева вряд ли вернется к полноценной работе, — сказал Рудченко.

Ранее появилась информация, что Пугачева планирует вернуться на сцену летом 2026 года. Артистка открыта к предложениям о выступлениях от состоятельных клиентов.

