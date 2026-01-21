Атака США на Венесуэлу
Пугачева вернется на сцену летом, речь идет о частных дорогих заказах

Mash: Пугачева готова рассмотреть предложения о концертах от богатых заказчиков

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»
Певица Алла Пугачева собирается вернуться на сцену летом 2026 года, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что она готова рассмотреть предложения о концертах от богатых заказчиков.

Согласно информации, Пугачева готова давать концерты на частных мероприятиях за рубежом. Официально артистка отказалась от корпоративных выступлений, предпочитая сосредоточиться на личной жизни и семье.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что намерен лишить Пугачеву звания народной артистки СССР. По его словам, певица отдает отчет своим действиям и получает деньги за критические высказывания в адрес России.

Также писатель Олег Рой предположил, что Пугачева может быть не в себе, но ее следует простить. Литератор выразил мнение, что именно по причине душевного нездоровья певица могла покинуть Россию и теперь делает заявления против РФ.

Народный артист РФ Евгений Стеблов отметил, что ему непонятен мотив отъезда Пугачевой из России после начала СВО, ведь ей на родине ничего не запрещали. Актер добавил, что также не понимает, почему на отечественной эстраде из творчества самой обычной, по его мнению, исполнительницы был буквально создан культ.

