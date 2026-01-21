Приставы начали арестовывать миллиарды Чубайса: чего он лишится, активы

Судебные приставы возбудили новое исполнительное производство об аресте активов экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, следует из материалов Федеральной службы судебных приставов. Чего его лишат, в чем провинился Чубайс?

Почему в России решили арестовать активы Чубайса

Главное межрегиональное управление ФССП, которое заведует особо важными делами, 12 января открыло производство по исполнительному листу, выданному 23 декабря 2025 года Арбитражным судом Москвы. Речь идет об обеспечительном аресте счетов Чубайса и еще 12 ответчиков по иску «Роснано» о взыскании убытков от проекта Crocus. Суд постановил арестовать на счетах Чубайса и Юрия Удальцова около 11,9 млрд рублей, Олега Киселева — 11,1 млрд, Сергея Калюжного, Якова Уринсона и Андрея Трапезникова — 8,1 млрд, уточило РИА Новости со ссылкой на документ.

«Предмет исполнения — наложение ареста», — сказано в нем.

ТАСС при этом пишет, что обеспечительный арест на общую сумму почти в 11,9 млрд рублей наложен именно на счета Чубайса. По другим данным, эту сумму должны все 13 ответчиков по иску.

Здание «Роснано» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Роснано» обвиняет Чубайса и экс-менеджеров госкорпорации в «неразумных инвестициях». Проект Crocus предполагал создание на территории России полупроводниковых продуктов MRAM (пластин с чипами) взамен иных систем оперативной памяти. В «Роснано» считают, что еще в 2011 году на старте проекта ответчики сознательно проигнорировали его технологические риски и вопреки обязанностям не создали механизмы защиты инвестиций. В госкорпорации также уверены, что все инвестиции в проект были потрачены «на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием».

Это уже второй иск «Роснано» к бывшим руководителям компании. Против Чубайса все еще возбуждено производство от 17 апреля 2025-го. По этому иску госкорпорация потребовала арестовать деньги и имущество экс-главы и еще семи ответчиков в размере 5,6 млрд рублей. Иск компании был связан с намерением возместить убытки, которые она понесла из-за нереализованного проекта гибких планшетов («планшетов Чубайса») дочерней компании Plastic Logic. «Роснано» утверждало, что инвестиции в рамках этого проекта уходили в адрес юрлиц, зарегистрированных за рубежом.

3 мая Арбитражный суд Москвы получил ходатайство от Чубайса о снятии ареста с его счетов и имущества. Он попросил принять аналогичные меры в отношении денег и собственности других фигурантов дела. В суде сочли, что обвиняемые могут вывести средства за рубеж в случае снятия ареста.

«Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории России, и у „Роснано“ есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы РФ», — сказано в документе.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Каких активов лишился Чубайс в России

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год. После ухода из госкорпорации в конце 2020 года Чубайс перешел на должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития, но уже в 2022-м покинул страну и перебрался в Израиль.

Главным активом Чубайса в России считался его особняк в подмосковном поселке Переделкино. В 2012 году он приобрел два участка земли общей площадью более 1,5 гектара и построил огромный дом в футуристическом стиле.

Как писал NEWS.ru, особняк в Переделкино стоит около $30 млн. Этот дом был изначально записан на швейцарскую компанию SFO Concept AG, принадлежащую экс-главе «Роснано». Но в 2013 году, когда чиновникам запретили владеть зарубежными активами, Чубайс продал компанию Илье Сучкову — брату Игоря Сучкова, который 17 лет был советником бывшего руководителя корпорации «Роснано». СМИ сообщали, что в марте 2022 года после отъезда Чубайса из РФ земля под его усадьбой была переоформлена на Максима Анциферова, полного тезку бизнесмена из Челябинска.

Чубайс также владел участком с домом в поселке Жаворонки Одинцовского округа Подмосковья, оформленным с пожизненным правом пользования. Кроме того, экс-глава «Роснано» являлся собственником двухуровневого пентхауса площадью почти 200 квадратных метров в жилом комплексе Mon Cher на Большой Якиманке. Кадастровая стоимость этого объекта недвижимости составляет около 62 млн рублей. Однако, по данным ЦИАН, квартиры меньшей площади в этом доме продавались по цене от 162 млн рублей.

Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У Чубайса в собственности также находилась трехкомнатная квартира площадью 178 квадратных метров в доме управделами президента на Воробьевых горах. Утверждалось, что это жилье на улице Академика Зелинского ему выдали в пользование как главе ЕЭС России. По информации СМИ, в 2008 году Чубайс приватизировал квартиру.

В мае прошлого года представитель «Роснано» заявил, что Чубайс избавился от всех объектов недвижимости, которыми он когда-либо владел в России, еще в марте 2023 года.

«Вообще, все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени — с октября 2022 года по март 2023 года», — сообщил представитель.

