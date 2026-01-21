Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 01:54

Полеты над одним из российских городов временно прекращены

Росавиация ввела временные запреты на прилеты и вылеты в аэропорту Саратова

Самолет Airbus A321neo
В международном аэропорту Саратов (Гагарин) с ночи 21 января действуют временные ограничения на выполнение авиарейсов. Решение о приостановке приема и выпуска воздушных судов принято Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация).

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Росавиация не уточняет конкретные причины и продолжительность действия ограничений, что является стандартной практикой при введении подобных мер. Пассажирам, планирующим вылет или прилет в Саратов, рекомендовано оперативно связываться со своими авиакомпаниями для получения актуальной информации о статусе рейсов.

В настоящее время службы аэропорта и перевозчики работают над корректировкой расписания. Ожидается, что ограничения будут действовать до завершения всех необходимых процедур, после чего работа воздушной гавани вернется в штатный режим.

Ранее сообщалось, что борту авиакомпании Qantas два раза пришлось возвращаться в аэропорт Аделаиды в Австралии. Сперва направлявшийся в Порт-Линкольн самолет столкнулся с птицей. При повторном вылете у него отказал генератор. При этом перед вылетом самолет был проверен инженерами.

