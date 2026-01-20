Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 18:44

Самолет Qantas пережил сразу два инцидента в воздухе за один рейс

Аэропорт Аделаиды, Австралия Аэропорт Аделаиды, Австралия Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Борту авиакомпании Qantas два раза пришлось возвращаться в аэропорт Аделаиды в Австралии, сообщает издание People. Сперва направлявшийся в Порт-Линкольн самолет столкнулся с птицей. При повторном вылете у него отказал генератор.

Самолет авиакомпании Qantas, выполнявший рейс в Южную Австралию, был вынужден дважды поворачивать назад из-за столкновения с птицей и технических неполадок, — говорится в публикации.

Издание отметило, что перед вылетом самолет был проверен инженерами. В итоге он вновь совершил посадку в Аделаиде. После этого пассажиров отправили уже на другом борте.

Ранее пассажирку авиакомпании Ryanair оштрафовали на 75 фунтов стерлингов (около 8 тыс. рублей) в аэропорту Бирмингема за чемодан со «слишком большими» колесами. Женщине отказали в провозе багажа в салоне, несмотря на доплату за приоритетную посадку и право взять две сумки на борт.

До этого самолет Airbus A321neo авиакомпании JetBlue совершил аварийную посадку в США из-за отказа двигателя. На борту авиалайнера находились 186 человек. Вскоре после набора высоты экипаж услышал громкий хлопок и объявил аварийную ситуацию.

Австралия
самолеты
авиарейсы
неполадки
пассажиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не выглядит радостным»: в России подкололи Стармера после обвинений Трампа
Дерзко и сладко: картошка по-деревенски с горчицей и медом
Контракт истек: почему Алла Пугачева и Максим Галкин больше не пара
ТЦК мобилизовали мужчину вместе с дверью автомобиля
«Чудовищно!»: речь Макрона в Давосе вызвала негодование во Франции
Щи из кислой капусты, как у бабушки — рецепт, который не подведет
Мусульманин в США во время протеста поцеловал Коран с вложенным беконом
Ученые нашли точку спада энергии у людей, речь идет о «выключении» мозга
«Еще сопливый»: депутат о словах Федорова про массовое убийство военных РФ
Собчак объяснила, на кого похож Макрон в очках на форуме в Давосе
15 минут ада: мать оставила дочку в ванной, а нашла голой на улице
Производители мяса в России бьют тревогу из-за завоза китайской курицы
Датский пенсионный фонд принял неожиданное решение из-за Гренландии
Затяжные ливни и тепло до +8? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Гейтс провел встречу с главами энергокомпаний европейской страны
Мексиканец застрял в российском аэропорту более чем на двое суток
Ученые поймали всплеск умершей 11,3 млрд лет назад звезды
В Госдуме разнесли планы Европы бойкотировать ЧМ по футболу в США
Бузовой назвали идеальное место для поиска мужа, речь о кладбищах и рехабах
Самолет Qantas пережил сразу два инцидента в воздухе за один рейс
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.