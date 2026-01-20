Самолет Qantas пережил сразу два инцидента в воздухе за один рейс

Борту авиакомпании Qantas два раза пришлось возвращаться в аэропорт Аделаиды в Австралии, сообщает издание People. Сперва направлявшийся в Порт-Линкольн самолет столкнулся с птицей. При повторном вылете у него отказал генератор.

Самолет авиакомпании Qantas, выполнявший рейс в Южную Австралию, был вынужден дважды поворачивать назад из-за столкновения с птицей и технических неполадок, — говорится в публикации.

Издание отметило, что перед вылетом самолет был проверен инженерами. В итоге он вновь совершил посадку в Аделаиде. После этого пассажиров отправили уже на другом борте.

