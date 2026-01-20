Пассажирке в аэропорту пришлось раскошелиться из-за «слишком больших колес»

Пассажирку авиакомпании Ryanair Джилли Бачелор оштрафовали на 75 фунтов стерлингов (около 8 тыс. рублей) за чемодан со «слишком большими» колесами в аэропорту Бирмингема перед вылетом в Малагу, сообщает портал What's The Jam. Женщине отказали в провозе багажа в салоне, несмотря на доплату за приоритетную посадку и право взять две сумки на борт.

Сперва Бачелор остановили у выхода на посадку и потребовали поместить чемодан в калибратор. Затем сотрудники авиакомпании заявили, что колеса выступают за допустимые габариты, из-за чего багаж признали негабаритным и потребовали оплатить дополнительный сбор.

По словам пострадавшей, в тот день проверяли сумки у всех пассажиров, как минимум 20 человек были остановлены и оштрафованы. При этом, как отметила Бачелор, прежде она летала с этим чемоданом другими авиакомпаниями и не сталкивалась с проблемами.

