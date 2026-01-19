Двигатель самолета со 180 пассажирами отказал вскоре после взлета Самолет JetBlue совершил аварийную посадку в США из-за отказа двигателя

Самолет Airbus A321neo авиакомпании JetBlue совершил аварийную посадку в США из-за отказа двигателя, сообщает портал News.Az. Инцидент произошел вскоре после взлета с карибского острова Аруба. На борту авиалайнера находились 186 человек.

Инцидент произошел 18 января на рейсе из Ораньестада в Нью-Йорк. Вскоре после набора высоты экипаж услышал громкий хлопок и объявил аварийную ситуацию. Как выяснилось позже, произошел отказ правого двигателя.

Чтобы безопасно посадить перегруженный после взлета лайнер, пилоты начали выполнять круги над морем для аварийного сброса топлива. После этого самолет сумел благополучно приземлиться в аэропорту Форт-Лодердейл/Холливуд в штате Флорида.

На земле воздушное судно уже ожидали экстренные службы. Борт отбуксировали в зону техобслуживания для детального осмотра. Никто из 180 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал.

Ранее пассажирский самолет Airbus A321neo авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс UA2323 из Чикаго в Орландо, потерял переднее колесо шасси при приземлении в аэропорту назначения. Самолет подпрыгнул при заходе на посадку в условиях сильного ветра. В Сети появились соответствующие кадры.