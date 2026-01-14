Аналитики назвали самый быстрый серийный суперкар в США

Американский автогигант General Motors официально подтвердил выдающиеся динамические характеристики своего новейшего гибридного суперкара Chevrolet Corvette ZR1X. На дрегстрипе автодрома US 131 Motorsports Park полноприводный автомобиль установил рекорд для серийных машин США, проехав четверть мили (402 метра) за 8,675 секунды.

Разгон до 60 миль в час (96,56 км/ч) занял всего 1,68 секунды, а скорость на финише дистанции составила 256 км/ч. Эти результаты были достигнуты на подготовленной поверхности, обеспечивающей максимальное сцепление. На обычном асфальте, но с более цепкими шинами Corvette ZR1X показал время 8,99 секунды на четверть мили.

Суперкар, оснащенный гибридной силовой установкой мощностью 1267 лошадиных сил, дебютировал летом 2025 года. Он уже успел установить рекорд для американских автомобилей на «Нюрбургринге» — 6 минут 49,275 секунды.

Совершенно стандартный Corvette ZR1X в базовой комплектации на стандартных шинах Michelin Pilot Sport 4 S и заправленный обычным бензином смог проехать четверть мили (402 метра) всего за 8,675 секунды, показав на выходе скорость 256 км/ч, а разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занял всего 1,68 секунды, уточняют аналитики.

Несмотря на феноменальные показатели, продажи Corvette в 2025 году упали на 26,4%. Эксперты связывают это с недостатком «премиального лоска», особенно в отделке салона, качество которой по-прежнему вызывает нарекания. Тем не менее по динамике Corvette ZR1X превзошел даже легендарный Dodge Challenger SRT Demon 170, снятый с производства.

Ранее сообщалось, что седаны Lexus LS 400 и Saab 900 SPG способны проехать более 1 млн км. В журнале AutoCar отметили, что под капотом первого автомобиля, в частности, установлена 4-литровая бензиновая «восьмерка» 1UZ-FE.