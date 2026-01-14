«Предпочитают мир»: европейцы устали от конфликта с Россией Посольство в Нидерландах: простые европейцы ратуют за однозначный мир с Россией

Значительная часть простых европейцев выступает за мирные отношения с Россией, а не за эскалацию конфликта, сообщило российское посольство в Нидерландах в своем официальном аккаунте в социальной сети X. Дипломаты проанализировали комментарии под своими публикациями и увидели истинные желания людей.

Читая комментарии к нашим постам, мы видим множество обычных европейцев, которые предпочитают мир конфликту с Россией. Тем, кто говорит: «Это не наше», — мы вас слышим и понимаем, — говорится в заявлении дипмиссии.

Дипломаты также отметили, что дальнейшая эскалация не отвечает интересам народов России и Европы. Эта позиция перекликается с недавним новогодним обращением премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который раскритиковал политиков, пугающих население неизбежностью войны, и выразил надежду, что 2026 год станет годом мира.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов обратил внимание, что лидеры Евросоюза не обладают политической волей для возобновления диалога с Россией. Так он отреагировал на сообщения в СМИ о том, что в ЕС планируют найти переговорщика для контактов с РФ по украинскому вопросу. Он добавил, что сейчас политики организации находятся в панике, поскольку они теряют доверие собственных народов. По его словам, рейтинги некоторых западных политиков местами упали до 15%.