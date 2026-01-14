Атака США на Венесуэлу
В СВОП отреагировали на новую риторику ЕС о диалоге с Россией

Член СВОП Климов: у лидеров ЕС нет политической воли для диалога с Россией

Лидеры Евросоюза не обладают политической волей для возобновления диалога с Россией, заявил «Ридусу» член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. Так он отреагировал на сообщения в СМИ о том, что в ЕС планируют найти переговорщика для контактов с РФ по украинскому вопросу.

Если бы они действительно хотели что-то сделать и у них имелась бы реальная политическая воля, то они приехали бы с чем-то конкретным, что представляет интерес для России. Но у них нет конструктивной повестки для разговора с нами. Они только могут повторять нам гадости о нас же, — высказался Климов.

Он добавил, что сейчас лидеры ЕС находятся в панике, поскольку они теряют доверие собственных народов. По его словам, рейтинги некоторых западных политиков местами упали до 15%.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в ЕС решили начать переговоры с Россией, опасаясь скорого краха Украины. Однако, по его словам, усилия европейцев окажутся напрасными, если ВСУ будут продолжать наносить удары по территории РФ.

