Лидеры Евросоюза не обладают политической волей для возобновления диалога с Россией, заявил «Ридусу» член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. Так он отреагировал на сообщения в СМИ о том, что в ЕС планируют найти переговорщика для контактов с РФ по украинскому вопросу.
Если бы они действительно хотели что-то сделать и у них имелась бы реальная политическая воля, то они приехали бы с чем-то конкретным, что представляет интерес для России. Но у них нет конструктивной повестки для разговора с нами. Они только могут повторять нам гадости о нас же, — высказался Климов.
Он добавил, что сейчас лидеры ЕС находятся в панике, поскольку они теряют доверие собственных народов. По его словам, рейтинги некоторых западных политиков местами упали до 15%.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в ЕС решили начать переговоры с Россией, опасаясь скорого краха Украины. Однако, по его словам, усилия европейцев окажутся напрасными, если ВСУ будут продолжать наносить удары по территории РФ.