Приметы 15 января — Сильвестров день: Куриный праздник, сладости и обереги

Что нельзя делать 15 января по народным приметам

15 января верующие вспоминают римского епископа Сильвестра I, а также преподобного Серафима Саровского. В народном календаре этот день получил название Сильвестров, но куда чаще его именовали Куриным праздником. Считалось, что святой Сильвестр оберегает домашнюю птицу. В этот день крестьяне уделяли особое внимание курятникам, защищали птиц от нечисти и проделок домового.

Погодные приметы на Сильвестров день, 15 января

Если на небе оба рога месяца острые и яркие — ожидай сильного ветра.

Если рога месяца крутые (закругленные) — к скорым и затяжным морозам.

Буря в этот день предвещала, что весь январь будет снежным и ветреным.

Сорока ищет убежище среди жилых домов — к скорой метели.

Петухи запели раньше обычного — к потеплению и оттепели.

Если курица рано садится на насест — близко похолодание.

Приметы 15 января Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Приметы о птицах и зверях 15 января

Птицы были главными героями этого дня. Неудивительно, что им посвящено столько примет.

В курятниках 15 января вешали «куриного бога» — черный камень с естественным отверстием посередине. Считалось, что он защищает птиц от болезней и нечистой силы. А еще помещения для птицы окуривали сушеной травой (девясилом), чтобы отогнать лихорадку.

Покупаем петушка! Что можно и нужно делать 15 января

Дарить детям глиняные или карамельные игрушки-петушки. Считалось, что такие сладости принесут детям здоровье и защитят от сглаза.

Чистить курятник и хлев. Хозяева старались навести идеальный порядок там, где живет птица, чтобы задобрить дворового духа.

Молиться Серафиму Саровскому. 15 января — день памяти одного из самых почитаемых русских святых, ему молятся об исцелении и душевном покое.

Заниматься лечением болезней ног. В народной медицине считалось, что заговоры и средства от недугов конечностей в этот день особенно эффективны.

Сегодня без курятины: что нельзя делать 15 января

Есть мясо птицы. Самый строгий запрет дня. Наши предки верили, что если съесть куриное или другое птичье мясо 15 января, то счастье упорхнет из дома.

Стричь волосы. Существовало поверье, что стрижка на Сильвестра может привести к облысению или к тому, что волосы будут плохо расти («отрежешь удачу»).

Поднимать на улице куриное перо. Считалось, что через перо в этот день могут передаться болезни или порча.

Выбрасывать крошки со стола в мусор. Их полагалось отдавать птицам, чтобы в доме не переводились деньги.

Ссориться с женщинами. Конфликт с женой, матерью или дочерью в этот день мог привести к тому, что в доме «куры перестанут нестись». Кроме того, взаимопонимание между членами семьи исчезнет надолго.

