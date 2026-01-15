Атака США на Венесуэлу
Приметы 15 января — Сильвестров день: Куриный праздник, сладости и обереги

Что нельзя делать 15 января по народным приметам Что нельзя делать 15 января по народным приметам Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
15 января верующие вспоминают римского епископа Сильвестра I, а также преподобного Серафима Саровского. В народном календаре этот день получил название Сильвестров, но куда чаще его именовали Куриным праздником. Считалось, что святой Сильвестр оберегает домашнюю птицу. В этот день крестьяне уделяли особое внимание курятникам, защищали птиц от нечисти и проделок домового.

Погодные приметы на Сильвестров день, 15 января

  • Если на небе оба рога месяца острые и яркие — ожидай сильного ветра.

  • Если рога месяца крутые (закругленные) — к скорым и затяжным морозам.

  • Буря в этот день предвещала, что весь январь будет снежным и ветреным.

  • Сорока ищет убежище среди жилых домов — к скорой метели.

  • Петухи запели раньше обычного — к потеплению и оттепели.

  • Если курица рано садится на насест — близко похолодание.

Приметы 15 января Приметы 15 января Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Приметы о птицах и зверях 15 января

Птицы были главными героями этого дня. Неудивительно, что им посвящено столько примет.

В курятниках 15 января вешали «куриного бога» — черный камень с естественным отверстием посередине. Считалось, что он защищает птиц от болезней и нечистой силы. А еще помещения для птицы окуривали сушеной травой (девясилом), чтобы отогнать лихорадку.

Покупаем петушка! Что можно и нужно делать 15 января

  • Дарить детям глиняные или карамельные игрушки-петушки. Считалось, что такие сладости принесут детям здоровье и защитят от сглаза.

  • Чистить курятник и хлев. Хозяева старались навести идеальный порядок там, где живет птица, чтобы задобрить дворового духа.

  • Молиться Серафиму Саровскому. 15 января — день памяти одного из самых почитаемых русских святых, ему молятся об исцелении и душевном покое.

  • Заниматься лечением болезней ног. В народной медицине считалось, что заговоры и средства от недугов конечностей в этот день особенно эффективны.

Сегодня без курятины: что нельзя делать 15 января

  • Есть мясо птицы. Самый строгий запрет дня. Наши предки верили, что если съесть куриное или другое птичье мясо 15 января, то счастье упорхнет из дома.

  • Стричь волосы. Существовало поверье, что стрижка на Сильвестра может привести к облысению или к тому, что волосы будут плохо расти («отрежешь удачу»).

  • Поднимать на улице куриное перо. Считалось, что через перо в этот день могут передаться болезни или порча.

  • Выбрасывать крошки со стола в мусор. Их полагалось отдавать птицам, чтобы в доме не переводились деньги.

  • Ссориться с женщинами. Конфликт с женой, матерью или дочерью в этот день мог привести к тому, что в доме «куры перестанут нестись». Кроме того, взаимопонимание между членами семьи исчезнет надолго.

Нежнейший салат из свеклы с сыром и зеленью.

