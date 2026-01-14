Самое вкусное блюдо со свеклой! Нежнейший салат с сыром и зеленью

Салат со свеклой: просто и вкусно

Сочетание сладкой свеклы и соленого сыра — классическое, но очень вкусное. Добавьте один секретный ингредиент, и станет еще лучше. Какой? Узнайте далее! Делимся идеальным рецептом — выбор редакции.

Возьмите 2 средние свеклы общим весом примерно 400 г, хорошенько вымойте их и отварите в кастрюле с водой в течение 1 часа до полной мягкости. Когда корнеплоды полностью остынут, очистите их от кожицы и нарежьте аккуратными кубиками со стороной около 1 см. Переложите в тарелку.

Далее нам потребуется 150 г плотной брынзы: нарежьте ее такими же кубиками или просто раскрошите руками сверху на овощи. Измельчите ножом 1 небольшой пучок свежей кинзы и отправьте зелень в миску к остальным ингредиентам. Теперь добавьте главный штрих — влейте 1 ст. л. натурального льняного масла. Оно придаст закуске тонкий ореховый аромат и сделает ее невероятно полезной. По желанию всыпьте 1 щепотку черного молотого перца для легкой остроты. Аккуратно перемешайте все компоненты ложкой, стараясь не повредить структуру сыра. Подавайте салат сразу или дайте ему постоять 10 минут, чтобы свекла пропиталась ароматом кинзы и масла.

Совет: если вы не очень любите специфический привкус льняного масла, замените его на нерафинированное оливковое или тыквенное масло.

Факт: свекла в сочетании с полезными жирами из масла усваивается гораздо лучше, насыщая организм витаминами группы B и важными антиоксидантами.

