13 января 2026 в 13:05

Быстрый ужин за копейки: слоеный пирог с рыбой и рисом — быстро и нежно

Пирог с рыбой: быстрый рецепт Пирог с рыбой: быстрый рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рецепт — идеальное решение для тех, кто хочет превратить обычный ужин в маленькое торжество. Секрет его невероятного вкуса в сочетании текстур: хрустящей корочки снаружи и нежнейшей начинки внутри.

Для начала возьмите пласт готового слоеного теста (бездрожжевое подойдет идеально) и разделите его на две части. Нижний слой слегка раскатайте и выложите на противень.

Теперь займемся начинкой: возьмите стакан уже отваренного риса (отличный способ использовать остатки гарнира), смешайте его с большим пучком мелко нарезанного свежего укропа и парой отварных яиц, натертых на терке.

Поверх рисовой подушки выложите 500 граммов рыбного филе. Подойдет любая рыба: от бюджетного минтая или горбуши до изысканной семги. Нарежьте ее небольшими кусочками, посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком. Сверху положите несколько кусочков сливочного масла. Накройте все вторым пластом теста, плотно защипните края и сделайте несколько надрезов сверху, чтобы выходил пар.

Смажьте пирог яйцом и отправляйте в разогретую до 200 °C духовку на 25–30 минут. Как только тесто станет золотистым и пышным, а по кухне поплывет божественный аромат — ваш шедевр готов! Дайте ему немного «отдохнуть» под полотенцем и подавайте к столу.

  • Совет: чтобы начинка была еще более сочной, добавьте к рису одну обжаренную до прозрачности луковицу — она идеально дополнит вкус рыбы.

Рецепт бюджетных канапе из того, что есть под рукой.

