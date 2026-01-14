В Петербурге сотрудник отсудил у бывшего работодателя 3 млн рублей

В Санкт-Петербурге уволенный сотрудник отсудил у экс-работодателя 3 млн рублей, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу управления службы судебных приставов. Деньги с петербургской компании взыскали в пользу жителя Петрозаводска.

В ведомстве сообщили, что работодатель организовывал неправомерные проверки и привлекал работника к дисциплинарной ответственности. Из-за многочисленных претензий мужчина решил уволиться, однако так и не получил расчет.

По итогам разбирательства в пользу работника взыскали задолженность по заработной плате, компенсацию за неиспользованный отпуск, моральный вред, а также компенсацию за вынужденный прогул. Сумма уже перечислена взыскателю.

Ранее сообщалось, что с января по ноябрь 2025 года судебные приставы в России взыскали с работодателей задолженность по заработной плате в размере 6 млрд рублей. Сумма оказалась на 1,6 млрд рублей больше, чем за тот же период 2024 года.