Мать погибшего воспитанника ЦСКА выдвинула пугающую версию его смерти

Мать бывшего футболиста московского ЦСКА Лайонела Адамса заявила, что не верит в версию, согласно которой ее сын покончил с собой. По информации Telegram-канала Mash, женщина убеждена, что ее 31-летнего сына убили.

В то же время, как сообщает издание, друзья погибшего склоняются к версии, что спортсмен свел счеты с жизнью. Они связали его возможный мотив с неразделенной любовью.

Трагедия произошла на фоне предыдущего инцидента с футболистом: в декабре 2025 года на Адамса напали в ночном клубе. После словесного конфликта один из десяти нападавших выстрелил в него из пистолета, после чего остальные избили. Футболист был госпитализирован с пулевым ранением бедра и рваной раной губы.

Лайонел Адамс, воспитанник ЦСКА, в 2024 году выступал за карагандинский «Шахтер». В 2011 году он провел один матч за юношескую сборную России (U18), а в сезоне 2015/16 стал обладателем Кубка Армении в составе клуба «Бананц».

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщал, что Адамс устроил в Звенигороде три драки за вечер перед госпитализацией с пулевым ранением. Согласно публикации канала, футболист в день избиения приехал в гости к вратарю махачкалинского «Динамо» Тимуру Магомедову.