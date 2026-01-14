Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 22:33

МИД Дании заявил, что две сильнейшие державы не угрожают Гренландии

МИД Дании: ни Россия, ни Китай не создают угроз безопасности в районе Гренландии

Гренландия Гренландия Фото: Stefan Huwiler/Global Look Press
Дания не видит непосредственных угроз своей безопасности со стороны России или Китая в арктическом регионе, в частности в районе Гренландии, заявил глава датского внешнеполитического ведомства Ларс Лекке Расмуссен на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с американской администрацией. Министр отметил, что Копенгаген способен справляться с существующими вызовами.

Среди этих вызовов политик упомянул китайские инвестиции. По его словам, тесное сотрудничество между Данией и автономной Гренландией позволяет избегать потенциальных рисков в этой сфере.

Нет сиюминутной угрозы со стороны Китая и России. По крайней мере, угрозы, с которой мы не можем справиться. К примеру, китайские инвестиции. Мы этого избегали благодаря тесному сотрудничеству между Данией и Гренландией, — сказал он.

Это заявление прозвучало в столице США, где обсуждались вопросы безопасности, в том числе связанные с Арктикой. Официальный Копенгаген занял сдержанную позицию, отличающуюся от более жесткой риторики некоторых западных партнеров, особенно на фоне заявлений США о стратегической важности Гренландии и желании ее присоединить.

Ранее стало известно, что Белый дом предпочитает вариант присоединения Гренландии к США через референдум среди местных жителей. По данным издания Politico, администрация Дональда Трампа рассматривает в том числе возможность проведения кампаний по дезинформации для влияния на мнение населения этой датской автономии.

