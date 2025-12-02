В Кремле заявили о работе над альтернативными платежными системами Песков: Россия думает над созданием независимых платежных систем

Россия совместно с другими государствами изучает возможность создания независимых платежных систем, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такие инструменты не должны использоваться Западом для политического давления, передает ТАСС.

Мы продолжаем вместе думать о том, как нам создать двусторонние или многосторонние системы, которые могли бы стать альтернативой системам, которые могут быть использованы в качестве политического инструмента для оказания давления на те или иные страны, — сказал Песков.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что работы по замене традиционных инструментов трансграничных расчетов, включая систему SWIFT, ведутся по всему миру. Однако идея создания цифровой валюты стран БРИКС пока не доведена до конца. По словам Шохина, благодаря переходу на новые цифровые платформы скорость проведения операций уже сократилась в десятки раз, позволяя осуществлять их в течение нескольких секунд.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль ожидает высокая востребованность в сфере бюджетных расчетов на региональном уровне. По ее словам, пилотный проект был успешно реализован совместно с рядом первопроходцев, включая Татарстан, Чувашию и Ростовскую область.