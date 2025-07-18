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18 июля 2025 в 10:39

«Неприятная новость»: депутат о снижении потолка цен на российскую нефть

Депутат Аксаков: снижение потолка цен на нефть отразится на госбюджете России

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Снижение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть в рамках 18-го пакета санкций отразится на госбюджете РФ, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, придется искать варианты решения этой проблемы, несмотря на и без того небольшие объемы торговли с ЕС.

Прежде всего, надо иметь в виду, что мы с Европой нефтью практически не торгуем. Это, конечно, для нас тоже неприятная новость в том плане, что мы будем иметь меньше поступлений в бюджет. К сожалению, [план] в этом году исполняется хуже, чем предыдущие периоды. А что делать? Собаки лают — караван идет. Надо будет находить варианты для решения этой проблемы, — сказал Аксаков.

При этом он уточнил, что рынок берет свое, поэтому любые жесткие ограничения не смогут быть реализованы, если это противоречит рыночному закону. В противном случае, отметил депутат, Россия не будет продавать нефть по невыгодным ценам.

Ранее послы Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций в отношении России после двух месяцев дискуссий. Его должен утвердить Совет ЕС, после чего рестрикции вступят в силу.

Россия
Евросоюз
нефть
Анатолий Аксаков
санкции
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
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