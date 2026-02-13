Две петербургские школьницы покончили с собой после разговора с мошенниками

Сразу две школьницы из Санкт-Петербурга покончили с собой в разных районах города, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники. По их информации, трагедии произошли с разницей в один день. При этом обе семиклассницы общались по телефону с украинскими мошенниками.

Уточняется, что тело одной из девочек нашли в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в среду, 11 февраля. Прибывшие на вызовов полицейские изъяли личные дневники и телефон. Вторую школьницу нашли в Красносельском районе на следующий день.

По данным источников, одна из погибших оказалась жертвой шантажа. Интернет-собеседник убедил семиклассницу отправить интимные фото, угрожая навредить ее семье.

Ранее психиатр Василий Шуров обратил внимание на участившиеся инциденты с нападениями подростков в российских школах. Он предположил, что такая тенденция может быть результатом целенаправленной подрывной работы со стороны Службы безопасности Украины. По мнению Шурова, это не случайные события, а спланированные действия.