11 февраля 2026 в 12:03

Рисовую бумагу кидаю в шипящее масло и выходит лодочка: необычная закуска с крабовыми палочками в стиле роллов

Фото: D-NEWS.ru
Эта закуска готовится буквально за минуты, а эффект — как в ресторане. Хрустящие «облака», нежная начинка и лёгкая азиатская нотка делают её звездой любого стола. Гости всегда спрашивают рецепт — проверено не раз. «Рисовые облака» получаются воздушными, ломкими и очень аппетитными. В сочетании с крабовыми палочками, огурцом и сливочным сыром они напоминают роллы в необычной подаче — легко, свежо и невероятно вкусно.

Ингредиенты: рисовая бумага — 4 листа, крабовые палочки — ½ упаковки, огурец — 1 шт., творожный сыр — 2 ст. л., сметана или майонез — 2 ст. л., листья нори — 2 шт. (по желанию), кунжут — 1 ст. л., соевый соус или соевый крем — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Кунжут слегка обжаривают на сухой сковороде и остужают. В сковороду наливают масло и хорошо разогревают. Листы рисовой бумаги разрезают на части и опускают в горячее масло — они моментально вздуваются и превращаются в хрустящие «облака». Готовые заготовки выкладывают на салфетку. Крабовые палочки и огурец мелко нарезают, смешивают с творожным сыром и сметаной до однородности. Нори шинкуют тонкими полосками. На блюдо выкладывают рисовые облака, сверху распределяют начинку, добавляют нори, посыпают кунжутом и слегка поливают соевым соусом.

Ранее мы делились рецептом запеканки из любых макарон. Очень вкусный ужин за 10 минут. Без лишней возни — все сложили, поставили в духовку.

