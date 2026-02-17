В Махачкале запустили режим повышенной готовности В Махачкале запустили режим повышенной готовности из-за утечки газа после пожара

Режим повышенной готовности ввели в Махачкале после пожара на газонакопительной станции, сообщил глава города Джамбулат Салавов в Telegram-канале. По его словам, возгорание успешно ликвидировано, оперативные службы работают в усиленном формате.

В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией на территории газонакопительной станции в поселке Новый Хушет мною было принято решение о введении режима повышенной готовности в Махачкале. <...> Из зоны поражения была успешно проведена эвакуация населения, — написал Салавов.

Ранее около 25 жителей эвакуировали с места утечки газа в поселке Новый Хушет близ Махачкалы в пункт временного размещения, о чем рассказали в пресс-службе мэрии Махачкалы. Источник отметил, что он находится в школе № 6 Махачкалы.

До этого в Тюмени в результате взрыва газового баллона в автомобиле погиб один человек. Инцидент произошел на территории гаражного кооператива. По предварительным данным, взрывная волна повредила шесть гаражей.

Еще один взрыв бытового газа прогремел в частном доме в поселке Борки в Рязани. В результате постройка обрушилась. По предварительной информации, жертв нет. Хозяин жилища получил травмы, его доставили в больницу.