17 февраля 2026 в 05:45

Россиянам рассказали о главных признаках лжерелигии

Зампред ВРНС Иванов: лжерелигии требуют отказа от семьи или раздачи имущества

Религиозное движение, основанное русским мистиком Виссарионом (Сергеем Торопом) Религиозное движение, основанное русским мистиком Виссарионом (Сергеем Торопом) Фото: Andrey Shapran/Global Look Press
Лжерелигия часто призывает к отказу от семейных связей или к безвозмездной передаче своего имущества, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, государству необходимо оберегать россиян от религиозных преступников.

Граница мирной веры и угрозы проходит там, где нарушаются фундаментальные права человека и наносится вред его психическому или физическому здоровью. Если «вера» требует отречения от семьи, раздачи имущества, побуждает к отказу от медицинской помощи или, тем более, к насилию — это уже не вера, а преступная организация. Государство и общество обязаны защищать граждан от такого воздействия. Что касается пародийных течений, то их главный вред — в пропаганде цинизма и духовного нигилизма среди молодежи, что подрывает культурный код нации, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что с утратой истинной веры человек сталкивается с необходимостью заполнить образовавшийся вакуум. По словам зампреда ВРНС, люди начинают искать ответы на фундаментальные вопросы о смысле жизни, предлагающие упрощенные, но обманчивые решения, которые льстят человеческому самолюбию.

Важно различать три категории. Во-первых, это исторические религии, не связанные с христианским миром, такие как джайнизм или зороастризм. Хотя мы не разделяем их вероучения, они являются частью культурного наследия своих народов. Во-вторых, тоталитарные секты и деструктивные культы, часто маскирующиеся под духовные школы. Они представляют реальную угрозу, так как их цель — полный контроль над личностью, разрыв семейных связей и изъятие имущества последователей. И, в-третьих, пародийные религии вроде пастафарианства. Их опасность — не в учении, а в цинизме, — добавил Иванов.

Он предупредил, что если близкий человек стал замкнутым, агрессивно отвергает традиционные ценности и просит деньги на пожертвования секте — это тревожные сигналы. По словам депутата, в такой ситуации бездействие или конфронтация только навредят. Иванов призвал сохранять эмоциональную связь, вести диалог и не осуждать человека.

Ранее руководитель миссионерского отдела Симбирской епархии иерей Владимир Маняков сообщил, что деструктивная секта «Царская империя» продолжает действовать в Ульяновской области, несмотря на арест ее основателей. По его словам, организация сохранила свою структуру и продолжает функционировать.

