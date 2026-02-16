Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 17:56

«Был жертвой, а теперь охотник»: Трампа поздравили с Днем президента

Аккаунт Белого дома поздравил Трампа с Днем президента и назвал его охотником

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Аккаунт Белого дома в соцети Х поздравил американского лидера Дональда Трампа с президентским днем и назвал его охотником. Это официальный праздник в США. К посту прикреплена обложка Time с названием «Мир Трампа». На ней президент с задумчивым лицом сидит в Овальном кабинете, облокотившись на стол.

Я был жертвой, а теперь я охотник, — сказано в поздравлении.

Праздник с 1880 года отмечался 22 февраля как день рождения Джорджа Вашингтона — первого президента США. Первые торжества прошли в городе Ричмонд (штат Вирджиния), в честь праздника состоялись балы и официальные приемы. С 1885 года День рождения Джорджа Вашингтона получил статус общегосударственного праздника.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что США во главе с Трампом получили от него идеальный вариант по Венесуэле, но сотворили глупость с лидером страны Николасом Мадуро. По его словам, он был втянут в эту проблему не по своей инициативе, а по предложению американцев.

До этого посол РФ в Гаване Виктор Коронелли заявил, что указ Трампа о введении пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу «совершенно безумен». По словам дипломата, распоряжение противоречит международному праву.

Дональд Трамп
Белый дом
президенты
поздравления
