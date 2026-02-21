Готовим блинчатые пирожки с нежной начинкой дома

Хотите угостить семью чем-то вкусным? Блинчатые пирожки со сладкой начинкой — это классика, которая всегда вызывает улыбки. Они получаются нежными, ароматными и готовятся без хлопот.

Для основы приготовьте тесто: смешайте 2 стакана муки, 2 яйца, 500 мл молока, щепотку соли и 2 ст. л. сахара. Взбивайте миксером до гладкости, дайте постоять 15 минут. Жарьте тонкие блины на сковороде с маслом — должно выйти 10–12 штук. Начинка: 300 г творога, 100 г изюма, 2 ст. л. меда. Разомните творог вилкой, добавьте распаренный изюм и мед. Соберите пирожок: положите начинку между блинами, смазывая каждый сметаной или яйцом. Сверните рулетом, нарежьте на порции по 5 см, уложите в форму. Запекайте 20 минут при 180 градусах. Блинчатые пирожки пропитаются сиропом и станут золотистыми.

Получится 6–8 порций нежного лакомства. Подавайте теплыми с чаем — и все будут просить добавки!

