Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 12:12

Готовим блинчатые пирожки с нежной начинкой дома

Готовим блинчатые пирожки с нежной начинкой дома Готовим блинчатые пирожки с нежной начинкой дома Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хотите угостить семью чем-то вкусным? Блинчатые пирожки со сладкой начинкой — это классика, которая всегда вызывает улыбки. Они получаются нежными, ароматными и готовятся без хлопот.

Для основы приготовьте тесто: смешайте 2 стакана муки, 2 яйца, 500 мл молока, щепотку соли и 2 ст. л. сахара. Взбивайте миксером до гладкости, дайте постоять 15 минут. Жарьте тонкие блины на сковороде с маслом — должно выйти 10–12 штук. Начинка: 300 г творога, 100 г изюма, 2 ст. л. меда. Разомните творог вилкой, добавьте распаренный изюм и мед. Соберите пирожок: положите начинку между блинами, смазывая каждый сметаной или яйцом. Сверните рулетом, нарежьте на порции по 5 см, уложите в форму. Запекайте 20 минут при 180 градусах. Блинчатые пирожки пропитаются сиропом и станут золотистыми.

Получится 6–8 порций нежного лакомства. Подавайте теплыми с чаем — и все будут просить добавки!

Ранее мы поделились рецептом блинчатых пирожков с тофу.

пирожки
рецепты
быстрые рецепты
блины
Масленица
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейский повез раненого в больницу и погиб вместе с пассажирами
Осужденный за реабилитацию нацизма Шарлот начал петь патриотические песни
Звезда «Реальных пацанов» ушел из жизни после тяжелой болезни
Атака на Воткинск 21 февраля: что известно, сколько жертв, Роскосмос
Украина нашла «замену» нефтепроводу «Дружба»
Американист ответил, почему Трамп ввел глобальную пошлину
Королевская семья Британии: новости, Карла III свергнут из-за Эндрю?
Суд отклонил жалобу на приговор певцу Шарлоту
Российские военные оставили ВСУ без установок HIMARS и «Фламинго»
Стало известно о пострадавших при жесткой посадке вертолета в ЯНАО
Франция поставила исторический рекорд по закупкам российского титана
ПВО и РЭБ заработали в усиленном режиме в Татарстане
Магнитные бури сегодня, 21 февраля: что будет завтра, проблемы с сердцем
Российские войска приблизились к освобождению ДНР
Синоптик рассказала, где на следующей неделе будет холоднее всего
Появились новые подробности в деле о таинственном исчезновении Усольцевых
Армия России лишила ВСУ преимущества в воздухе на одном из направлений
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Глава театра-студии Шиловского назвал новую цель учреждения
В Берлине вынесли приговор Евросоюзу и предложили России строить новый мир
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.