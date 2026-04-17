Мну картошку и посыпаю горстью сыра. Картофельные лепешки по-кавказски — вкусно и просто

Мну картошку и посыпаю горстью сыра. Картофельные лепешки по-кавказски — вкусно и просто

Беру картошку, сыр и яйцо — и за 15 минут жарю лепешки, которые насыщают лучше любых бутербродов. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или сытного перекуса, когда хочется чего-то горячего, ароматного и по-домашнему уютного.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие лепешки с золотистой корочкой, а внутри — нежная картофельная начинка с расплавленным сыром и свежей зеленью, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 3–4 картофелины, 100 г твердого сыра, яйцо, 2 столовые ложки муки, пучок зелени (укроп, петрушка), соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель отварите в мундире, остудите, очистите и разомните в пюре. Добавьте яйцо, муку, тертый сыр, рубленую зелень, соль и перец, перемешайте до однородности.

Сформируйте небольшие лепешки, обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или просто так — эти лепешки исчезают мгновенно.

