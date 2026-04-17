17 апреля 2026 в 12:30

Мну картошку и посыпаю горстью сыра. Картофельные лепешки по-кавказски — вкусно и просто

Фото: D-NEWS.ru
Беру картошку, сыр и яйцо — и за 15 минут жарю лепешки, которые насыщают лучше любых бутербродов. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или сытного перекуса, когда хочется чего-то горячего, ароматного и по-домашнему уютного.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие лепешки с золотистой корочкой, а внутри — нежная картофельная начинка с расплавленным сыром и свежей зеленью, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 3–4 картофелины, 100 г твердого сыра, яйцо, 2 столовые ложки муки, пучок зелени (укроп, петрушка), соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель отварите в мундире, остудите, очистите и разомните в пюре. Добавьте яйцо, муку, тертый сыр, рубленую зелень, соль и перец, перемешайте до однородности.

Сформируйте небольшие лепешки, обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или просто так — эти лепешки исчезают мгновенно.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Картофельные лепешки с сыром, зеленью и без яиц: 5 топовых рецептов
Семья и жизнь
Картофельные лепешки с сыром, зеленью и без яиц: 5 топовых рецептов
Никаких дрожжей, никакой расстойки: «надутые» лепешки с зеленью, как в Турции, только вкуснее
Общество
Никаких дрожжей, никакой расстойки: «надутые» лепешки с зеленью, как в Турции, только вкуснее
Печенье из картошки? Все удивлялись, но потом сметали с тарелки обеими руками — вот рецепт
Общество
Печенье из картошки? Все удивлялись, но потом сметали с тарелки обеими руками — вот рецепт
На терке ничего тереть не надо. Морковный пирог из трех ингредиентов: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
На терке ничего тереть не надо. Морковный пирог из трех ингредиентов: простая и вкусная выпечка к чаю
Картофельное пюре как начинка: 3 отличные идеи — пирожки, зразы и хачапури
Семья и жизнь
Картофельное пюре как начинка: 3 отличные идеи — пирожки, зразы и хачапури
лепешки
картофель
завтраки
выпечка
Мария Левицкая
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

