День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 15:35

В каждой шляпке — мясная котлетка с яйцом внутри. Фаршированные шампиньоны — мой новый фаворит для ужинов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Шампиньоны, фаршированные мясом и яйцами, — это гениально простое, но невероятно вкусное горячее блюдо для тех, кто любит грибные деликатесы с мясной начинкой. Никакой сложной лепки — просто нафаршировал шляпки, залил сливками и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, ароматные грибные лодочки с нежнейшим мясным фаршем, внутри которых прячется целое перепелиное яйцо, — и когда вы разрезаете шампиньон, оно создает невероятно красивый эффект. Расплавленный сыр сверху запекается до румяной корочки, а сливки делают начинку особенно нежной и бархатистой.

Такие фаршированные грибы — это полноценное второе блюдо, которое достойно праздничного стола или романтического ужина. Гости будут в восторге, даже не догадываясь, как просто это готовится.

Для приготовления вам понадобится: 400 г крупных шампиньонов, 200 г мясного фарша (куриного, свиного или смеси), 1 луковица, 200 г твердого сыра, 1 куриное яйцо, перепелиные яйца по количеству грибов, сливки (100–150 мл), соль, перец, специи по вкусу. Грибы очистите, аккуратно удалите ножки. Ножки мелко нарежьте. Лук мелко порубите. Смешайте фарш, лук, нарезанные ножки грибов, куриное яйцо и специи.

Сформируйте небольшие шарики, внутрь каждого вложите перепелиное яйцо (если яйца маленькие — целиком, если крупные — половинку). Уложите начинку в шляпки. Выложите грибы в форму для запекания, влейте сливки (чтобы они покрывали дно, но не заливали начинку). Накройте фольгой. Запекайте при 200°C 30 минут. Снимите фольгу, посыпьте тертым сыром. Запекайте еще 5–10 минут до расплавления сыра и румяной корочки. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Эти грибные лодочки — настоящая находка для фуршета. Три ингредиента и никакой мороки
Общество
Эти грибные лодочки — настоящая находка для фуршета. Три ингредиента и никакой мороки
Заливаю шампиньоны маринадом с чесноком — через 4 минуты подаю к столу. Идеально к картошечке и мясу
Общество
Заливаю шампиньоны маринадом с чесноком — через 4 минуты подаю к столу. Идеально к картошечке и мясу
Маринад для шампиньонов на мангале: топ-3 беспроигрышных варианта
Семья и жизнь
Маринад для шампиньонов на мангале: топ-3 беспроигрышных варианта
Беру 2 баклажана и готовлю имам баялды — просто огненная закуска к мясу и картошке
Общество
Беру 2 баклажана и готовлю имам баялды — просто огненная закуска к мясу и картошке
Бабагануш хочется делать постоянно: шикарная закуска из баклажанов — запек и смешал, на ароматный хлеб, как салат и как гарнир
Общество
Бабагануш хочется делать постоянно: шикарная закуска из баклажанов — запек и смешал, на ароматный хлеб, как салат и как гарнир
грибы
шампиньоны
закуска
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо пугающее число языков, находящихся под угрозой исчезновения
Шестилетний ребенок случайно нашел уникальный артефакт времен викингов
В европейской стране открыли памятник Есенину
В Подмосковье такси опрокинулось в ДТП
Одесские военкомы «загремели» в больницу с ножевыми ранениями
Донецкого подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета
Названа причина смертельного ДТП под Омском, где погиб ребенок
«Ей бы заткнуться»: в Сети набросились на фон дер Ляйен после 9 Мая
США «отблагодарили» Китай санкциями за фото перед визитом Трампа в Пекин
Назван неочевидный фактор, который заставит ЕС пойти на диалог с Россией
Постпред США при ООН раскрыл планы Трампа на Иран
«До крови»: подростки жестоко избили инвалида в Барнауле
Сосед России заявил о готовности «приютить» 5000 американских солдат
Рейтинги Трампа «пробили дно»
Мирный житель получил ранение в ногу при атаке БПЛА на российский поселок
Цыгане штурмуют ТЦК: конфликт на западе Украины, ответ на «бусификацию»
Конец конфликта на Украине, удары в перемирие: новости СВО к вечеру 10 мая
Самолет с зараженными смертельным хантавирусом приземлился
Европу призвали дать мандат Шредеру на переговоры после одной фразы Путина
Погибший в ДТП под Омском ребенок не должен был ехать на соревнования
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.