В каждой шляпке — мясная котлетка с яйцом внутри. Фаршированные шампиньоны — мой новый фаворит для ужинов

Шампиньоны, фаршированные мясом и яйцами, — это гениально простое, но невероятно вкусное горячее блюдо для тех, кто любит грибные деликатесы с мясной начинкой. Никакой сложной лепки — просто нафаршировал шляпки, залил сливками и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, ароматные грибные лодочки с нежнейшим мясным фаршем, внутри которых прячется целое перепелиное яйцо, — и когда вы разрезаете шампиньон, оно создает невероятно красивый эффект. Расплавленный сыр сверху запекается до румяной корочки, а сливки делают начинку особенно нежной и бархатистой.

Такие фаршированные грибы — это полноценное второе блюдо, которое достойно праздничного стола или романтического ужина. Гости будут в восторге, даже не догадываясь, как просто это готовится.

Для приготовления вам понадобится: 400 г крупных шампиньонов, 200 г мясного фарша (куриного, свиного или смеси), 1 луковица, 200 г твердого сыра, 1 куриное яйцо, перепелиные яйца по количеству грибов, сливки (100–150 мл), соль, перец, специи по вкусу. Грибы очистите, аккуратно удалите ножки. Ножки мелко нарежьте. Лук мелко порубите. Смешайте фарш, лук, нарезанные ножки грибов, куриное яйцо и специи.

Сформируйте небольшие шарики, внутрь каждого вложите перепелиное яйцо (если яйца маленькие — целиком, если крупные — половинку). Уложите начинку в шляпки. Выложите грибы в форму для запекания, влейте сливки (чтобы они покрывали дно, но не заливали начинку). Накройте фольгой. Запекайте при 200°C 30 минут. Снимите фольгу, посыпьте тертым сыром. Запекайте еще 5–10 минут до расплавления сыра и румяной корочки. Подавайте горячими.

