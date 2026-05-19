Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 15:46

Больше никаких мучений с диетами — этот суп спасает, когда надо сбросить пару килограммов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Я не вегетарианец, но этот суп варю каждую неделю. Все из-за той восточной нотки хмели-сунели, которая превращает обычные овощи в бомбу вкуса.

Ингредиенты

Лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., картофель — 3 шт., перец сладкий — 1 шт., цветная капуста — 200 г, горошек зеленый — 100 г, масло растительное — 2 ст. л., хмели-сунели — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец черный — по вкусу, зелень (укроп/петрушка) — 1 пучок, вода — 1,5 л.

Как готовлю

Сначала режу лук, картошку и морковь кубиками по 2 см, перец — ломтиками. Разбираю капусту на соцветия. В кастрюле с толстым дном разогреваю масло, обжариваю лук с морковью до румяности. Тем временем добавляю перец, жарю еще 3 минуты.

Вливаю горячую воду из чайника, солю, кидаю картошку — варю 10 минут на тихом огне. Потом бросаю капусту и горошек, сыплю хмели-сунели и перец.

Варю еще 5 минут, в конце выключаю, добавляю рубленую зелень и даю настояться под крышкой 10 минут. Разливаю по тарелкам — и готово.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, насколько сытным может быть вегетарианский суп — я наелся тарелкой и забыл о голоде до утра. Лук с морковью я пассерую до золотистости, это дает глубину вкуса.

Совет: если любите погуще, добавьте еще горсть зеленого горошка — текстура станет интереснее, а суп — ярче. Хранится в холодильнике два дня без потери вкуса.

Проверено редакцией
Читайте также
Бутягин раскрыл, как его приняли сокамерники в польском СИЗО
Общество
Бутягин раскрыл, как его приняли сокамерники в польском СИЗО
Названы признаки социально опасного человека в толпе
Общество
Названы признаки социально опасного человека в толпе
Пирог «Нежный» с курицей и молодой капустой: нежнее и пышнее дрожжевого — рецепт на все времена
Общество
Пирог «Нежный» с курицей и молодой капустой: нежнее и пышнее дрожжевого — рецепт на все времена
Капуста, огурчик, корейская заправка — вкусный салатик по-азиатски: идеален к шашлыку и люля-кебабу
Общество
Капуста, огурчик, корейская заправка — вкусный салатик по-азиатски: идеален к шашлыку и люля-кебабу
Нутрициолог объяснила, почему нельзя часто есть морскую капусту
Здоровье/красота
Нутрициолог объяснила, почему нельзя часто есть морскую капусту
Общество
рецепты
еда
супы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве почти на треть вырос спрос на книги определенного жанра
Участник «Времени героев» стал зампредом правительства одного региона
Школьница 1,5 года притворялась смертельно больной, чтобы не ходить в школу
Свищев возглавил Федерацию лыж и сноуборда: чем займутся Вяльбе и Губерниев
Раскрыта ужасная правда об ожирении россиян
Предупреждение Латвии и прозрение Пентагона: новости СВО на вечер 19 мая
Стало известно, сколько в России репродуктивно здоровых граждан
В Дамаске выросло число пострадавших при взрыве автомобиля
Диетолог ответила, чем заменить сладкую газировку
Оверчук призвал Армению сделать выбор между ЕС и ЕАЭС побыстрее
Оверчук: нормальные отношения между Баку и Ереваном сложились благодаря РФ
«Прибиты, как стальные гвозди»: в Китае унизили Трампа в Храме Неба
Юрист ответил, может ли сотрудник покинуть офис из-за жары
Эксперт раскрыла, почему домашние питомцы несут смертельную опасность
США могут не признать спецпосланника Евросоюза по Украине
Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 19 мая: сбои, атаки
Сосед по квартире расправился с девушкой и спрятал тело в диване
Мужчина попал в больницу с термическим ожогом после ЧП в помещении санузла
В США раскрыли, в каком случае Вашингтон применит силу против Кубы
Аналитик объяснил, как получить скидку на новый смартфон
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.