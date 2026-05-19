Больше никаких мучений с диетами — этот суп спасает, когда надо сбросить пару килограммов

Я не вегетарианец, но этот суп варю каждую неделю. Все из-за той восточной нотки хмели-сунели, которая превращает обычные овощи в бомбу вкуса.

Ингредиенты

Лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., картофель — 3 шт., перец сладкий — 1 шт., цветная капуста — 200 г, горошек зеленый — 100 г, масло растительное — 2 ст. л., хмели-сунели — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец черный — по вкусу, зелень (укроп/петрушка) — 1 пучок, вода — 1,5 л.

Как готовлю

Сначала режу лук, картошку и морковь кубиками по 2 см, перец — ломтиками. Разбираю капусту на соцветия. В кастрюле с толстым дном разогреваю масло, обжариваю лук с морковью до румяности. Тем временем добавляю перец, жарю еще 3 минуты.

Вливаю горячую воду из чайника, солю, кидаю картошку — варю 10 минут на тихом огне. Потом бросаю капусту и горошек, сыплю хмели-сунели и перец.

Варю еще 5 минут, в конце выключаю, добавляю рубленую зелень и даю настояться под крышкой 10 минут. Разливаю по тарелкам — и готово.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, насколько сытным может быть вегетарианский суп — я наелся тарелкой и забыл о голоде до утра. Лук с морковью я пассерую до золотистости, это дает глубину вкуса.

Совет: если любите погуще, добавьте еще горсть зеленого горошка — текстура станет интереснее, а суп — ярче. Хранится в холодильнике два дня без потери вкуса.