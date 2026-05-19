19 мая 2026 в 17:46

Не фанат грибных супов, но этот я ем ложкой прямо из кастрюли — делюсь рецептом, который не оставит шансов классике

Первый раз я сварил этот суп для себя, но теперь его просят все друзья. Секрет — в запеченном чесноке и сушеных шиитаке.

Ингредиенты

Сушеные шиитаке — 50 г, чеснок — 1 головка, лук (с зеленой частью) — 1 шт., растительное масло — 2 ст. л. + для жарки, соевый соус — 2 ст. л., куриный или овощной бульон — 1 л, лапша (например, соба или яичная) — 100 г.

Как готовлю

Сначала отправляю головку чеснока в духовку на 30 минут — запекаю с маслом и водой до мягкости. Тем временем замачиваю шиитаке в теплой воде на полчаса. Обжариваю белую часть лука до мягкости, добавляю грибы и жарю еще 5 минут — армат стоит бешеный. Взбиваю печеный чеснок с небольшим количеством бульона, вливаю все в кастрюлю, добавляю соевый соус, варю пару минут. В конце кидаю лапшу, варю до готовности, а перед подачей посыпаю зеленым луком. Все.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, как сушеные шиитаке преобразили обычный суп — аромат стоял такой, будто я открыл ресторан азиатской кухни. Запеченная головка чеснока разошлась в бульоне без остатка, сделав его густым и бархатистым.

Дмитрий Демичев
