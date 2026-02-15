Зимняя Олимпиада — 2026
Не знаете, куда деть залежавшееся варенье? Готовим из него вкуснейший тертый пирог — идеальный десерт за копейки

Этот рецепт — идеальный способ использовать любое варенье, которое залежалось в холодильнике. А если добавить в тесто цедру лимона или корицу, получится совершенно новый вкус.

Смешиваю 300 г муки, щепотку соли, 80 г сахара и 1 ч. л. разрыхлителя. Добавляю 150 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками, и быстро перетираю руками в крошку. Ввожу 1 яйцо и 1–2 ст. л. сметаны, быстро собираю тесто в ком — важно не замешивать его долго. Делю тесто на две неравные части (примерно 2/3 и 1/3), большую убираю в холодильник, меньшую — в морозилку на 20–30 минут.

Охлажденную большую часть теста распределяю по дну формы, формируя бортики. Сверху выкладываю варенье или джем, при необходимости посыпав 1 ст. л. крахмала, если начинка слишком жидкая. Меньшую часть теста, которая успела хорошо охладиться в морозилке, натираю на крупной терке прямо поверх начинки. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке около 30 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
рецепты
пироги
десерты
варенье
