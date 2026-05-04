04 мая 2026 в 12:41

В деле о гибели рабочих в Бурятии появились шокирующие подробности

Ростехнадзор выявил 83 нарушения на руднике в Бурятии после гибели рабочих

Более 80 нарушений в части промышленной безопасности были выявлены в ходе плановой проверки на золотодобывающем руднике Ирокинда в Бурятии, где под снежной лавиной погибли шестеро рабочих, передает пресс-служба Ростехнадзора. Например, по данным ведомства, входы в приостановленные выработки не были защищены ограждениями с запрещающими знаками.

Проведены две плановые выездные проверки опасных производственных объектов второго класса: рудник Ирокинда и склад ВМ Республики Бурятия. По результатам проверки выявлено 83 нарушения обязательных требований промышленной безопасности, — сказано в сообщении.

Уточняется, что были выданы предписания об устранении выявленных нарушений, в ходе проверок устранено 58 из них. Кроме того, в отношении четырех должностных лиц возбуждены административные дела.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что директор рудника в Бурятии задержан по делу о гибели работников при сходе лавины. Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании в отношении него меры пресечения. Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вскоре суд отправил директора рудника Ирокинда под домашний арест.

