В Сети продают данные 20 млн украинцев

Масштабная утечка персональных данных произошла на Украине, сообщил депутат Верховной рады Александр Федиенко в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, в Сети появился архив, в котором собрана информация примерно о 20 млн граждан.

В архиве собраны данные граждан, объем базы составляет примерно 20 млн строк. Сейчас в открытом доступе гуляет лишь ограниченный фрагмент, а полный массив предлагают купить, — отметил Федиенко.

По словам парламентария, в базе содержатся номера телефонов, включая контакты известных политиков. Он посоветовал гражданам срочно сменить пароли во всех сервисах, где есть привязка к телефону или электронной почте, включить двухфакторную аутентификацию.

Ранее стало известно, что в списках погибших на Украине наемников, которые были обнародованы после взлома украинских баз данных российскими хакерами из Nessus и CGOP, нашли имена иностранных инструкторов. Военные приезжали из США, Германии и Великобритании. В списках погибших были обнаружены советник по безопасности из Британии Райан Эванс, погибший под Краматорском, и военный советник из США Ричард Кирлин, найденный мертвым в отеле.