Как украсить стены без сверления: 2 надежных способа для арендаторов и хозяев

02 ноября 2025 в 14:17

Как украсть стены без сверления: 2 надежных способа для арендаторов и хозяев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хотите обновить интерьер, но боитесь повредить стены? Особенно актуально это для съемного жилья, где каждое отверстие может обернуться вычетами из залога. К счастью, современные методы позволяют надежно крепить декор без дрели.

Один из лучших вариантов — жидкие гвозди. Они обеспечивают прочную фиксацию даже тяжелых рам, не повреждая поверхность стен. Главное — внимательно следовать инструкции производителя, чтобы добиться идеального результата.

Другой оригинальный способ — использование винной пробки. Ее разрезают на части, приклеивают к стене и через сутки вкручивают саморез. Метод дает надежное крепление при минимальном воздействии на покрытие.

Оба решения позволяют оформить интерьер профессионально и аккуратно, избежав следов от сверления. Выбор способа зависит от веса картины и срока ее размещения на стене.

Ранее сообщалось, что, если вы устали тратиться на дорогую химию, есть простое решение для идеальной чистоты ванны. Оно поможет избавиться от желтого налета на сантехнике.

стены
домохозяйства
картины
советы
Марина Макарова
М. Макарова
