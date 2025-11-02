Как украсить стены без сверления: 2 надежных способа для арендаторов и хозяев

Хотите обновить интерьер, но боитесь повредить стены? Особенно актуально это для съемного жилья, где каждое отверстие может обернуться вычетами из залога. К счастью, современные методы позволяют надежно крепить декор без дрели.

Один из лучших вариантов — жидкие гвозди. Они обеспечивают прочную фиксацию даже тяжелых рам, не повреждая поверхность стен. Главное — внимательно следовать инструкции производителя, чтобы добиться идеального результата.

Другой оригинальный способ — использование винной пробки. Ее разрезают на части, приклеивают к стене и через сутки вкручивают саморез. Метод дает надежное крепление при минимальном воздействии на покрытие.

Оба решения позволяют оформить интерьер профессионально и аккуратно, избежав следов от сверления. Выбор способа зависит от веса картины и срока ее размещения на стене.

