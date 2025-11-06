Ершик для унитаза: когда пора менять аксессуар, чтобы не навредить гигиене — главные признаки

Срок замены ершика не фиксирован: он зависит от качества изделия, ухода и внешнего состояния. Дешевые модели обычно служат около трех месяцев, тогда как прочные аналоги выдерживают до полугода. При выборе важно оценить жесткость щетины, надежность крепления ворса и качество материалов.

Регулярный уход продлевает жизнь аксессуара: еженедельно промывайте его моющим средством, тщательно ополаскивайте и просушивайте.

Главные сигналы к замене — выпадение и деформация ворса, потеря жесткости, стойкий запах, изменение цвета или неотмываемый налет. Изношенный ершик плохо очищает и может повреждать поверхность унитаза, создавая новые очаги загрязнений.

