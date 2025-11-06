Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 12:22

Ершик для унитаза: когда пора менять аксессуар, чтобы не навредить гигиене — главные признаки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Срок замены ершика не фиксирован: он зависит от качества изделия, ухода и внешнего состояния. Дешевые модели обычно служат около трех месяцев, тогда как прочные аналоги выдерживают до полугода. При выборе важно оценить жесткость щетины, надежность крепления ворса и качество материалов.

Регулярный уход продлевает жизнь аксессуара: еженедельно промывайте его моющим средством, тщательно ополаскивайте и просушивайте.

Главные сигналы к замене — выпадение и деформация ворса, потеря жесткости, стойкий запах, изменение цвета или неотмываемый налет. Изношенный ершик плохо очищает и может повреждать поверхность унитаза, создавая новые очаги загрязнений.

Ранее сообщалось, что обычная зубная паста станет многофункциональным средством для уборки. Мудрые хозяйки нашли необычный способ применения — замораживание пасты в формочках для льда.

Читайте также
Неожиданный помощник для блестящего унитаза: как пена для бритья справляется с налетом и запахом лучше химии
Общество
Неожиданный помощник для блестящего унитаза: как пена для бритья справляется с налетом и запахом лучше химии
В Англии нашли необычное применение уличному туалету с вековой историей
Мир
В Англии нашли необычное применение уличному туалету с вековой историей
Чайный налет на кружках: как вернуть посуде первозданный блеск за минуту — простой лайфхак
Общество
Чайный налет на кружках: как вернуть посуде первозданный блеск за минуту — простой лайфхак
Россиянам рассказали, как не стать жертвой обмана в «черную пятницу»
Общество
Россиянам рассказали, как не стать жертвой обмана в «черную пятницу»
Печное отопление: ловушки, которые могут превратить уют в катастрофу
Общество
Печное отопление: ловушки, которые могут превратить уют в катастрофу
туалеты
советы
домохозяйства
лайфхаки
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава СКР оценил шансы на успех конькобежцев России в отборе на Олимпиаду
Киев допустил промах при подготовке техники НАТО к зиме
Рязанец незаконно присвоил себе «чернобыльские» выплаты
В Японии женщина отправилась за грибами и погибла из-за медведя
В ГД ответили на предложение платить женам зарплату за уборку и готовку
Сестра Тодоренко начала продавать свои голые фото для заработка на Украине
Минобороны России раскрыло потери ВСУ под Красноармейском и Димитровом
Названа дата перехода российских вузов на новую модель образования
В СПЧ сообщили о росте доли домашних убийств женщин в России
Европу призвали защитить Запорожскую АЭС из чувства самосохранения
В России могут запретить готовить и фасовать еду прямо в магазинах
Стало известно об аресте главы республиканского отделения ЦБ
Каннибализм улучшает потенцию: почему Чикатило решил есть своих жертв
ВС России ликвидировали элитные войска ВСУ в Днепропетровске
В России отмечают 82-летие освобождения Киева Красной армией
Семь европейских стран предложили ввести пошлины на товары из России
Сотни россиян спали на полу в ожидании починки самолета
ВСУ предприняли три бесупешные попытки прорвать окружение под Харьковом
Российские военные ударили по инфраструктурным объектам ВСУ
На Кузбассе приостановили работу семи шахт по требованию Ростехнадзора
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.