Историческую казарму в Кронштадте выставили на торги за 548 млн рублей

Историческую казарму в Кронштадте выставили на торги за 548 млн рублей

Объект культурного наследия федерального значения — здание Второй западной оборонительной казармы в Кронштадте — выставлен на открытые торги, передает РБК. Начальная стоимость исторического сооружения составляет 548,73 млн рублей, а аукцион запланирован на 17 октября текущего года.

Общая площадь архитектурного комплекса достигает 24,9 тысячи квадратных метров, а земельный участок под ним занимает почти четыре гектара. Объект расположен по адресу: улица Зосимова, дом 3 в Кронштадте.

Победитель торгов обязан провести полномасштабную реставрацию казармы с соблюдением всех требований к содержанию объектов культурного наследия. После завершения восстановительных работ здание можно будет адаптировать под многофункциональный комплекс, образовательное учреждение или современное арт-пространство.

Казарма была построена в 1826–1828 годах и первоначально представляла собой одноэтажное сооружение. Впоследствии здесь прорубили Кронштадтские ворота, которые облицевали гранитными плитами для придания монументальности.

В послевоенный период в здании размещалась 42-я мореходная школа Военно-морского флота, а в начале 1980-х годов к сооружению надстроили третий этаж. В последние десятилетия корпуса использовались преимущественно как складские помещения и производственные мастерские.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии объявили о продаже 100% акций аэропорта Магас. Начальная цена торгов составит 250 млн рублей. Отмечалось, что сейчас аэропорт работает в условиях ограниченного трафика, выполняя только один регулярный рейс в день по направлению Магас — Москва.