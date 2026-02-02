Многие не знают про луковый кляр: жарю рыбу так — и получается вкуснятина. Сочная, мягкая и без намёка на сухость

Этот способ приготовления рыбы стоит взять на заметку. Луковый кляр делает филе невероятно нежным, ароматным и совсем не «рыбным» — даже те, кто обычно морскую рыбу не жалует, просят добавку. В итоге получается румяная жареная рыбка с сочной серединкой и мягкой оболочкой, которая не отваливается и не впитывает лишнее масло.

Ингредиенты: филе горбуши — 600 г (подойдёт любая рыба без костей), сметана — 100 г, репчатый лук — 1–2 шт., чеснок — 2–3 зубчика, яйцо — 1 шт., мука — 3 ст. л., разрыхлитель — ½ ч. л., растительное масло — 2 ст. л., соль и чёрный перец — по вкусу.

Рыбу промываем, обсушиваем и нарезаем порционными кусочками. Лук и чеснок измельчаем в блендере, добавив 2–3 столовые ложки воды, чтобы масса получилась однородной. В луковую смесь добавляем яйцо, сметану, соль и перец. Затем всыпаем муку с разрыхлителем, перемешиваем до гладкого кляра, вливаем растительное масло. Кусочки рыбы полностью обмакиваем в кляр и обжариваем на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки со всех сторон.

Подавать лучше сразу — с гарниром или просто с ломтиком лимона. Рыбка получается настолько удачной, что рецепт быстро уходит «в постоянные».

