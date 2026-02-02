Зимняя Олимпиада — 2026
Куриные кусочки в кляре с азиатским соусом: новый взгляд на курицу с вау-заливкой

Фото: D-NEWS.ru
Это тот самый рецепт, когда из обычного куриного филе получается блюдо с ярким вкусом и характером. Снаружи — румяная хрустящая корочка, внутри — сочное мясо, а финальный соус делает всё по-настоящему «вау». Выходит простое, но очень эффектное горячее: подойдёт и для ужина, и для подачи гостям — особенно если любите азиатские нотки.

Ингредиенты: куриное филе — 500 г, яйца — 3 шт., мука — для панировки, чеснок — по желанию, соль и молотый перец — по вкусу, растительное масло — для жарки. Для соуса: соевый соус — 3 ст. л., кетчуп — 2 ст. л., яблочный уксус — 1 ст. л., чеснок — 1–2 зубчика, кунжут — 1 ч. л.

Куриное филе промываем, обсушиваем и нарезаем кусочками средней толщины. Каждый кусочек слегка отбиваем через плёнку, солим, перчим и при желании добавляем немного чеснока. Обваливаем курицу сначала в муке, затем во взбитых яйцах. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Отдельно смешиваем соевый соус, кетчуп, яблочный уксус, мелко натёртый чеснок и кунжут. Готовые куриные кусочки выкладываем в миску или сразу на сковороду, заливаем соусом, быстро перемешиваем и прогреваем 1–2 минуты, чтобы он обволок мясо.

Проверено редакцией
