Диетолог предупредила, кому стоит отказаться от фруктов с кожурой Диетолог Дюваль посоветовала не давать детям фрукты вместе с кожурой

Детям, пожилым и при болезнях почек лучше отказаться от употребления фруктов и овощей вместе с кожурой, предупредила врач-диетолог Анжелика Дюваль. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что при этом кожура зачастую является одной из самых ценных частей продукта.

Пациентам с реакцией на определенные продукты важно знать, что основное количество аллергенов тоже обычно концентрируется в кожуре, — уточнила специалист.

По ее словам, важно учитывать, что высокое содержание клетчатки в кожуре может негативно отразиться при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Кроме того, поделилась Дюваль, кожура фруктов и овощей из магазинов зачастую пропитана нитратами.

