18 февраля 2026 в 16:36

Диетолог предупредила, кому стоит отказаться от фруктов с кожурой

Диетолог Дюваль посоветовала не давать детям фрукты вместе с кожурой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Детям, пожилым и при болезнях почек лучше отказаться от употребления фруктов и овощей вместе с кожурой, предупредила врач-диетолог Анжелика Дюваль. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что при этом кожура зачастую является одной из самых ценных частей продукта.

Пациентам с реакцией на определенные продукты важно знать, что основное количество аллергенов тоже обычно концентрируется в кожуре, — уточнила специалист.

По ее словам, важно учитывать, что высокое содержание клетчатки в кожуре может негативно отразиться при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Кроме того, поделилась Дюваль, кожура фруктов и овощей из магазинов зачастую пропитана нитратами.

Врач-трихолог Екатерина Пащенко ранее рассказала, что правильное питание поможет укрепить волосы. Специалист подчеркнула, что нужно включить в рацион продукты, содержащие достаточное количество белка. В противном случае, по ее словам, есть риск столкнуться с выпадением волос.

