Нутрициолог ответила, как часто можно есть пельмени без вреда для здоровья

Нутрициолог ответила, как часто можно есть пельмени без вреда для здоровья Нутрициолог Яблокова посоветовала есть домашние пельмени не чаще двух раз в день

Пельмени стоит есть не чаще двух раз в неделю, чтобы не нанести вред здоровью, посоветовала нутрициолог Ольга Яблокова. В беседе с «ФедералПресс» специалист уточнила, что готовить их лучше самостоятельно из качественных продуктов. Тем временем покупные пельмени не стоит включать в рацион чаще одного раза в месяц, предупредила она.

Чтобы сохранить здоровье, самый идеальный вариант — это приготовление домашних пельменей с качественными продуктами и хорошим составом. Такое блюдо можно включать в свой рацион один-два раза в неделю при желании. Что же касается промышленных пельменей, то следует их максимально ограничить и включать в меню не чаще, чем один раз в месяц, — пояснила нутрициолог.

Специалист обратила внимание, что покупные пельмени по составу чаще всего напоминают обычный фастфуд. По ее словам, в среднем в 100 г классического мясного блюда содержится около 300 калорий.

Ранее стало известно, что «ВкусВилл» проведет внеплановый аудит после случаев отравления пельменями. Там пожелали скорейшего выздоровления двум мальчикам, которые попали в больницу из-за испорченного продукта 12 февраля. Кроме того, компания принесла извинения родителям и предложила возместить затраты на лечение.