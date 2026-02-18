Зимняя Олимпиада — 2026
Нутрициолог ответила, как часто можно есть пельмени без вреда для здоровья

Нутрициолог Яблокова посоветовала есть домашние пельмени не чаще двух раз в день

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пельмени стоит есть не чаще двух раз в неделю, чтобы не нанести вред здоровью, посоветовала нутрициолог Ольга Яблокова. В беседе с «ФедералПресс» специалист уточнила, что готовить их лучше самостоятельно из качественных продуктов. Тем временем покупные пельмени не стоит включать в рацион чаще одного раза в месяц, предупредила она.

Чтобы сохранить здоровье, самый идеальный вариант — это приготовление домашних пельменей с качественными продуктами и хорошим составом. Такое блюдо можно включать в свой рацион один-два раза в неделю при желании. Что же касается промышленных пельменей, то следует их максимально ограничить и включать в меню не чаще, чем один раз в месяц, — пояснила нутрициолог.

Специалист обратила внимание, что покупные пельмени по составу чаще всего напоминают обычный фастфуд. По ее словам, в среднем в 100 г классического мясного блюда содержится около 300 калорий.

Ранее стало известно, что «ВкусВилл» проведет внеплановый аудит после случаев отравления пельменями. Там пожелали скорейшего выздоровления двум мальчикам, которые попали в больницу из-за испорченного продукта 12 февраля. Кроме того, компания принесла извинения родителям и предложила возместить затраты на лечение.

здоровье
продукты
питание
нутрициологи
