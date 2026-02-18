Зимняя Олимпиада — 2026
Российская делегация вылетела в Москву после переговоров в Женеве

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Российская делегация вылетела из Женевы в Москву после завершения очередного раунда переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. В первый день, 17 февраля, беседа продлилась около шести часов, во второй, 18 февраля, — около двух.

Делегация вылетела в Москву, — подчеркнул собеседник агентства.

По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, переговоры был «тяжелыми, но деловыми». Обсуждения велись в формате российско-американской, российско-украинской и российско-американо-украинской беседы. Следующая встреча состоится в ближайшее время, уточнил он.

Ранее аналитики выразили мнение, что переговоры в Женеве продемонстрировали нарастающее расхождение позиций Вашингтона и Киева. Эксперты обратили внимание на символичный снимок с консультаций: делегация России разместилась по правую руку от американских представителей, тогда как украинская сторона оказалась слева, да еще и отделенная швейцарским дипломатом.

До этого сенатор Владимир Джабаров предположил, что украинскую делегацию, предположительно, курируют представители Британии, поселившиеся с ней в одной гостинице. Он считает, что Лондон традиционно пытается дестабилизировать ситуацию и сорвать диалог.

