Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 15:30

На Западе заметили явный признак отчуждение Киева от Вашингтона

Temps: переговоры в Женеве показали растущий разрыв США и Украины

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Переговоры в Женеве зафиксировали нарастающее расхождение позиций Вашингтона и Киева, при этом украинское руководство испытывает усиливающееся давление со стороны США, что вызывает тревогу в Европе, сообщает швейцарская газета Temps. Издание обращает внимание на символичный снимок с консультаций: делегация России разместилась по правую руку от американских представителей, тогда как украинская сторона оказалась слева, да еще и отделенная швейцарским дипломатом.

[Это] демонстрирует растущий разрыв между США и их историческим союзником, — говорится в материале.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что военный министр США Дэниел Дрисколл прибыл в Женеву для оказания мощного давления на украинскую сторону в ходе переговоров с Россией. По словам эксперта, руководитель военного ведомства сейчас исполняет обязанности спецпредставителя американского лидера Дональда Трампа по взаимодействию с Киевом, заменив на этой должности Кита Келлога.

Кроме того, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что украинскую делегацию на женевских переговорах, предположительно, курируют представители Великобритании, проживающие с ними в одном отеле. По мнению сенатора, британская сторона по своему обыкновению стремится дестабилизировать обстановку и препятствовать конструктивному диалогу.

