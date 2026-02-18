Зимняя Олимпиада — 2026
«Мертвые души» довели экс-работников онкоцентра в Челябинске до тюрьмы

Экс-работников онкоцентра в Челябинске отправили в колонию за мошенничество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Челябинске вынесли приговор по уголовному делу о хищении более 3,3 млн рублей у областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, сообщили в пресс-центре прокуратуры региона. Бывшие начальник административно-хозяйственной части и рабочий учреждения признаны судом виновными в мошенничестве.

С учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы со штрафом 300 тыс. рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима, женщине — аналогичный срок лишения свободы со штрафом с отсрочкой отбывания наказания до достижения малолетним ребенком 14-летнего возраста, — сказали в пресс-центре.

Дополнительным наказанием для обоих стал запрет сроком на два года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Суд установил, что с декабря 2021 года по май 2024 года обвиняемые присвоили 3,3 млн рублей, принадлежащие учреждению и предназначенные для выплаты заработной платы сотрудникам, организовав фиктивное трудоустройство четырех лиц на должности рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

Ранее Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему руководителю компании «Строймонтаж» Михаилу Воловичу, которая выступала подрядчиком при возведении «Сибирь Арены». Его отправили в исправительную колонию на 7,5 года и назначили штраф в размере 5 млн рублей.

