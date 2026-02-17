Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 11:19

Подрядчика самого дорогого объекта Новосибирска отправили за решетку

Экс-главу подрядчика строительства «Сибирь-Арены» осудили на 7,5 лет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему руководителю компании «Строймонтаж» Михаилу Воловичу, которая выступала подрядчиком при возведении «Сибирь-Арены», сообщила пресс-служба инстанции. Его отправили в исправительную колонию на 7,5 года и назначили штраф в размере 5 млн рублей.

Приговором Михаилу Воловичу за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 8 ст. 204 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев со штрафом в размере 5 млн рублей, — сказано в сообщении.

Суд установил, что Волович незаконно получил более 6,7 млн руб. двумя траншами от двух коммерческих компаний. Деньги предназначались за сохранение договоров аренды спецтехники при возведении «Сибирь-Арены», подписание актов выполненных работ и обеспечение своевременной оплаты.

Возведение ледового дворца на левом берегу Оби в Новосибирске началось к молодежному чемпионату мира по хоккею. Однако в 2022 году Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения турнира. Сдать объект планировали к сентябрю 2022 года, затем сроки перенесли на декабрь. Сибирь-Арена» стала самым дорогим объектом недвижимости в Новосибирске: ее кадастровая стоимость составляет 13,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Заместитель гендиректора ООО «ПП „Интерарм“» Вилен Даллари, которого обвиняют по уголовному делу о хищении у Минобороны РФ более 500 млн рублей, обладает связями в уголовно-криминальной среде. Суд учел это обстоятельство при продлении ему ареста.

долгострои
подрядчики
строительство
суды
