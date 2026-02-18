Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 13:38

Диетолог перечислила супы, которые могут навредить организму

Диетолог Ковенкова: тяжелые жирные супы опасны для фигуры

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Тяжелые жирные супы на крепких мясных бульонах представляют опасность для фигуры, предупредила диетолог Анна Ковенкова. В разговоре с argumenti.ru специалист подчеркнула, что особенно вредно блюдо, приготовленное со сливками, на большом количестве масла или с овощной зажаркой.

Я бы не рекомендовала тяжелые жирные супы на крепких мясных бульонах, особенно если они заправлены сливками, большим количеством масла или овощной зажаркой. Такие супы содержат большое количество насыщенных жиров, что провоцирует тяжесть, сонливость и в долгосрочной перспективе набор веса, — поделилась Ковенкова.

Кроме того, опасность представляют супы быстрого приготовления. По словам диетолога, они содержат слишком много соли, усилителей вкуса и других добавок.

Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина предостерегла женщин от использования чужих методик похудения из блогов. Она отметила, что такие программы не учитывают индивидуальные особенности: уровень подготовки, здоровье, фазу цикла, стресс и качество сна.

