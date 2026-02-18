В Белом доме оценили вероятность удара США по Ирану Axios: в Белом доме оценили в 90% вероятность войны США с Ираном

Президент США Дональд Трамп близок к началу масштабной войны против Ирана в ближайшее время, сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме. Собеседники издания оценивают вероятность военных действий в ближайшие недели в 90%.

Босс начинает терять терпение. Некоторые из его окружения предостерегают его от войны с Ираном, но я думаю, что вероятность военных действий в ближайшие несколько недель составляет 90%, — сказал один из советников президента США.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что удары могут начаться через несколько недель. Другие источники допускают более сжатые сроки. По информации двух израильских чиновников, правительство страны готовит меры на случай начала войны в ближайшие дни.

Источники издания утверждают, что на этот раз США могут выйти за рамки разовых ударов, которые наносили летом, и начать совместную с Израилем военную кампанию против Ирана продолжительностью в несколько недель.

Ранее источник среди американских чиновников заявил, что Соединенные Штаты за сутки перебросили на Ближний Восток более 50 истребителей пятого и четвертого поколений. Речь идет о самолетах F-35, F-22 и F-16. Параллельно, авианосец CVN 78 Gerald Ford покинул Карибский бассейн и также взял курс на Ближневосточный регион.