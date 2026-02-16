Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 15:14

Тонкие блины как у бабушки: рецепт на 1 литр молока со вкусом ностальгии

Тонкие блины как у бабушки: рецепт на 1 литр молока Тонкие блины как у бабушки: рецепт на 1 литр молока Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ажурные блинчики — лакомство, которое многим полюбилось еще в раннем детстве. Предлагаем поддаться ностальгии и приготовить то самое угощение — как у бабушки или даже вкуснее. Для этого приводим рецепт тонких блинов на 1 литр молока.

Ингредиенты

  • Молоко любой жирности — 1 л
  • Яйца — 3 шт.
  • Пшеничная хлебопекарная мука — 260 г
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 4 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.

Способ приготовления

Используя венчик, взбейте яйца до легкой пенки. Добавьте сахар и соль и перемешивайте до растворения кристаллов. Не переставая помешивать, введите в будущее тесто сначала масло, затем теплое молоко, мешайте до однородности. Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель, мешайте до однородности, разбивая комочки. Тесто должно быть жидким. Но если оно кажется вам слишком водянистым, всыпьте еще немного муки.

Сковородку разогрейте на сильном огне. При необходимости смажьте каплей масла. Влейте немного теста, формируя блинчик. Жарьте две-три минуты до румяности, затем аккуратно переверните и жарьте еще минуту. Проделывайте все то же самое, пока тесто не закончится.

Домашние тонкие блины готовы!

Ранее мы поделились рецептом ароматных блинов «Сытая харя» на сливочном масле.

Проверено редакцией
Читайте также
Стала известна стоимость базового набора продуктов для блинов
Общество
Стала известна стоимость базового набора продуктов для блинов
Самое удачное печенье в моей жизни — на майонезе с ванилью. Рассыпчатое, нежное, безумно вкусное
Общество
Самое удачное печенье в моей жизни — на майонезе с ванилью. Рассыпчатое, нежное, безумно вкусное
Пеку печенье, которое пахнет апельсиновым садом. Творог делает его невероятно мягким, а цедра дает взрыв аромата. Просто объедение!
Общество
Пеку печенье, которое пахнет апельсиновым садом. Творог делает его невероятно мягким, а цедра дает взрыв аромата. Просто объедение!
Всегда возвращаюсь к рецепту блинов на молоке: перепробовала десятки, этот лучший — не прилипают
Общество
Всегда возвращаюсь к рецепту блинов на молоке: перепробовала десятки, этот лучший — не прилипают
Третий противень в духовке! Это творожное печенье «Штолленки» — просто чудо. Самый простой и удачный рецепт
Общество
Третий противень в духовке! Это творожное печенье «Штолленки» — просто чудо. Самый простой и удачный рецепт
блины
выпечка
десерты
молоко
рецепты
сладости
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе «открыли глаза» на жестокую правду после речи Рубио
Атмосферное явление помогло в освобождении Покровки
В Киеве взорвался автомобиль
Улицы Воронежа в преддверии морозов превратились в полноводные реки
Этнограф рассказала о масленичных традициях
Власти отреагировали на идею запретить сбор пожертвований на личные карты
В России намерены создать единую систему подготовки саперов
Мошенники похитили Telegram-аккаунт мэра Улан-Удэ
Профайлер раскрыл превращение Зеленского за годы президентства
Задержанный министр на Кубани лоббировал интересы юрлица
На МосБирже вернули неожиданный инструмент для торгов
Политолог оценил перспективы отношений США и Ирана
Досье начальника ГРУ Костюкова: что известно, служба, переговоры в Женеве
«Буду уезжать»: русский в Финляндии о пересмотре сделок с недвижимостью
Известный тренер поддержал легенду канадского хоккея за слова о России
Вступивший в российские войска футболист погиб в зоне СВО
Россиян предупредили о последствиях употребления добавленного сахара
Росгвардейцы по приметам задержали «кухонного боксера» с ножом
Эксперт раскрыл, чего может лишиться Китай из-за США
Хоккейный агент сравнил Канаду со сборной СССР
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.