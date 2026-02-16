Тонкие блины как у бабушки: рецепт на 1 литр молока со вкусом ностальгии

Ажурные блинчики — лакомство, которое многим полюбилось еще в раннем детстве. Предлагаем поддаться ностальгии и приготовить то самое угощение — как у бабушки или даже вкуснее. Для этого приводим рецепт тонких блинов на 1 литр молока.

Ингредиенты

Молоко любой жирности — 1 л

Яйца — 3 шт.

Пшеничная хлебопекарная мука — 260 г

Сахар — 2 ст. л.

Растительное масло — 4 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Способ приготовления

Используя венчик, взбейте яйца до легкой пенки. Добавьте сахар и соль и перемешивайте до растворения кристаллов. Не переставая помешивать, введите в будущее тесто сначала масло, затем теплое молоко, мешайте до однородности. Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель, мешайте до однородности, разбивая комочки. Тесто должно быть жидким. Но если оно кажется вам слишком водянистым, всыпьте еще немного муки.

Сковородку разогрейте на сильном огне. При необходимости смажьте каплей масла. Влейте немного теста, формируя блинчик. Жарьте две-три минуты до румяности, затем аккуратно переверните и жарьте еще минуту. Проделывайте все то же самое, пока тесто не закончится.

Домашние тонкие блины готовы!

