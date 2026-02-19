RT провел двухдневный образовательный форум

Двухдневный образовательный форум Медиашколы RT завершился в Абхазии, сообщает издание. Встречу с участниками провела главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Я не знаю никаких таких действующих программ, кроме Школы RT, куда может попасть кто угодно: на сайт заходишь, заполняешь анкету. Это бесплатная школа. Проходишь школу — дальше зависит от тебя. Если ты в Школе RT учишься и ты молодец, да тебя с руками оторвут, — рассказала журналистка.

Всего участниками мероприятия, прошедшего в двух городах — Сухуме и Гагре, стали 150 человек. В числе посетивших форум были как студенты, так и состоявшиеся продюсеры, операторы и корреспонденты.

