Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 12:51

RT провел двухдневный образовательный форум

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Двухдневный образовательный форум Медиашколы RT завершился в Абхазии, сообщает издание. Встречу с участниками провела главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Я не знаю никаких таких действующих программ, кроме Школы RT, куда может попасть кто угодно: на сайт заходишь, заполняешь анкету. Это бесплатная школа. Проходишь школу — дальше зависит от тебя. Если ты в Школе RT учишься и ты молодец, да тебя с руками оторвут, — рассказала журналистка.

Всего участниками мероприятия, прошедшего в двух городах — Сухуме и Гагре, стали 150 человек. В числе посетивших форум были как студенты, так и состоявшиеся продюсеры, операторы и корреспонденты.

Ранее Симоньян рассказала, что воспитатели из Бугуруслана стали первыми лауреатами премии имени покойного режиссера Тиграна Кеосаяна. По ее словам, сотрудницы учреждения получили по миллиону рублей за то, что предотвратили нападение на малышей.

форумы
Маргарита Симоньян
журналисты
Абхазия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев предупредил о постоянной угрозе войны при соседстве России с НАТО
«За гранью»: Колокольцев рассказал об одной проблеме МВД
Аналитик рассказала, как изменится стоимость недвижимости в марте
Судья удовлетворил одну просьбу представителя Долиной по новому заседанию
Представитель Долиной раскрыл детали дела об угрозах в адрес певицы
Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Коростелев пошутил, что останется должником порнозвезды Рок после секс-пари
Актер Копейкин рассказал о нескольких расставаниях
Политолог ответил, почему Порошенко постоянно пытается задеть Зеленского
Глава Верховного суда пообещал жестко пресекать любые проявления коррупции
Крыша цеха автозавода рухнула на людей под Липецком
Путин указал на нюанс в правиле «вор должен сидеть в тюрьме»
Звезда кулачных боев сразится с «Шеф-Поваром» на турнире IBA Bare Knuckle
Киркоров готовит возвращение Пугачевой: что будет с Галкиным
Россиянин остался на СВО после потери отца, брата и дяди
Популярный американский рэпер внезапно умер в 25 лет
В Италии могут принять скандальное решение по российским паралимпийцам
Обещал педофилу «поиграть»: за что задержали сына Елизаветы II?
Путин заявил, что в России нехватка судей составляет около 15%
Путин раскрыл, как суды влияют на доверие россиян к власти
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.